La Córdoba sin niños: solo hay más nacimientos que muertes en uno de cada siete municipios

La provincia de Córdoba, como gran parte de España, sufre una grave crisis de natalidad desde hace años. Poco a poco, los municipios se van vaciando por un movimiento natural de la población en municipios (Córdoba capital incluida) donde cada año mueren más personas de las que nacen. En la provincia, solo hay más nacimientos que fallecimientos en 11 de los 77 municipios de Córdoba.

En concreto, la población ha crecido de esta manera en La Carlota, Fuente Palmera, Villafranca de Córdoba, Almodóvar del Río, Obejo, Guadalcázar, Nueva Carteya, La Victoria, Benamejí, Pedro Abad y Encinas Reales. Salvo las excepciones de los municipios del sur de la provincia, la mayor parte de los pueblos en los que nacen más personas de las que mueren se localizan en el Valle del Guadalquivir y en los alrededores de Córdoba capital. La ciudad, en cambio, tiene ya más fallecidos que nacidos, lo que indica una especie de emigración de los jóvenes hacia los municipios del extrarradio donde la vivienda es más asequible.

Eso sí, es una tendencia de los últimos años. En los 25 años anteriores, el saldo vegetativo es positivo en 26 de los 77 municipios de la provincia de Córdoba. Donde más creció la población fue precisamente en el municipio de mayor tamaño, Córdoba capital, donde hubo 14.709 nueve nacidos más que fallecidos. El aumento es cercano al 2% del total de la población. En segundo lugar está Lucena y a continuación Puente Genil y La Carlota.

En el extremo están los pueblos del Valle del Guadiato, donde más población se pierde. El peor registro se da en Peñarroya-Pueblonuevo donde en estos últimos 25 años han muerto 1.662 personas más de las que han nacido. El siguiente municipio está en Los Pedroches, Villanueva de Córdoba, con un saldo vegetativo negativo de 1.200 personas.

En cuanto a la capital, ha vuelto a perder habitantes en 2021, según la última revisión de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, hay una diferencia de 826 habitantes entre nacidos y fallecidos. El año pasado, en la ciudad nacieron 2.287 bebés. En cambio, fallecieron 3.121 personas, según los datos oficiales.

Según el INE, Córdoba tiene un saldo vegetativo negativo muy similar al de ciudades como Barcelona o Castellón. Solo 6 de las 52 capitales de provincia vieron más partos que funerales en 2021: Murcia, Palma, Girona y Albacete, además de Ceuta y Melilla. En el gráfico se puede ver cómo el crecimiento vegetativo de algunas capitales de provincias se asemeja al de muchas zonas rurales. Por ejemplo, las ciudades de Cádiz, Palencia, León, Zamora o Salamanca registraron un crecimiento negativo del 0,5% de su población en 2021. Es decir, de cada 1.000 habitantes, han perdido más de cinco entre nacimientos y muertes.

