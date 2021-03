Córdoba lidera la campaña de vacunación en Andalucía con el porcentaje más alto de inmunizados

El proceso de vacunación en España está siendo lento y la llegada de vacunas no está llevando el ritmo esperado, lastrado a su su vez por el parón provocado para estudiar los efectos de la vacuna de AstraZeneca. No obstante, a partir de la semana pasada, el ritmo de vacunación comenzó a ir in crescendo en todo el territorio nacional, particularmente en Andalucía.

En esta comunidad autónoma, según información facilitada este lunes por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, ya se han suministrado el 93,6% de las vacunas recibidas, un total de 1.378.743, al 5,8% de la población (502.536 personas). Y tres meses después de la primera inyección en Córdoba, la provincia se ha convertido en la primera de Andalucía en tener el mayor porcentaje de personas inmunizadas por habitante. Pero aún queda mucho.

Según los datos, Córdoba lidera las dos piezas clave de la vacunación: las dosis suministradas y las personas que ya están inmunizadas (es decir, que han recibido las dos dosis). En ese sentido, el 7,64% de la población de la provincia de Córdoba ya está inmunizada contra la covid. En números totales, la población de Córdoba que ha recibido al menos una dosis es del 20,5% (aquí se engloba las personas inmunizadas), por lo que el porcentaje de personas que han recibido una única dosis es del 12,86%.

Aunque la provincia destaca en estas dos variables, no sucede lo mismo en el resto de la cadena ya que mientras que unas provincias tienen más dosis suministradas, el índice de personas con dos dosis es muy inferior. Así, en relación a las dosis suministradas, Córdoba está seguida de Jaén (18,9%), Granada (17,9%), Huelva (16,9%), Sevilla (15,6%), Almería (15,3%), Cádiz (14,89%) y Málaga (14,28%). Por otro lado, el ranking de provincias con más personas inmunizadas comienza con Córdoba y continúa con Jaén (6,87%), Granada (6,7%), Sevilla (5,76%), Huelva (5,68%), Cádiz (5,48%), Almería (5,38%) y Málaga (5,23%).

El consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, ya adelantó el pasado viernes que las previsiones que manejaban en un primer momento sobre el porcentaje de personas vacunadas para el verano será muy complicado de cumplir "ante el poco flujo de vacunas". "Una cosa es lo prometido y otra cosa es lo que de verdad llega a nuestros almacenes", sentenció. Cabe señalar que el proceso de vacunación en Córdoba comenzó el 27 de diciembre del pasado año, cuando la residencia de los Hermanitos Desamparados recibieron las primeras dosis para residentes y trabajadores.

No obstante, se espera que la vacunación empiece a tomar ritmo a partir de este martes, cuando Salud empiece a vacunar con Astrazeneca a personas menores de 65 años. La intención de Aguirre, anunció, es vacunar durante toda la Semana Santa. Mientras tanto, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha adelantado que durante este lunes han llegado a España alrededor de un millón de vacunas desarrolladas por las compañías Pfizer y Moderna y ha comentado que a partir del 15 de abril comenzarán a llegar las primeras dosis de la vacuna de Janssen, una vez sea aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés).