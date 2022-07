La contradicción laboral cordobesa: menos paro que en 2021 pero menos personas en edad de trabajar

La provincia de Córdoba lleva ya varios años entrando en un peligroso invierno demográfico. Cada vez hay menos habitantes y la población está más envejecida. Esto supone que cada trimestre hay menos cordobeses considerados activos (en edad y condiciones para trabajar, resumiendo mucho). Pero lo que debería significar que a menor población activa menos paro no está ocurriendo. El mercado laboral en la provincia no se está comportando de manera lógica.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves, en el segundo trimestre del año 2022 la provincia cerró con 74.000 personas en situación de desempleo. El segundo trimestre en Córdoba (abril, mayo y junio) siempre es malo para el empleo en la provincia, lejos de lo que se puede creer. El final de las campañas agrícolas, de contratos por temporada en varios sectores es más importante que todo el empleo que se genera durante el famoso mayo cordobés. Eso sí, en este segundo trimestre del 2022 ha subido el paro, pero hay menos desempleo que en el segundo trimestre del 2021, que cerró con 85.100 parados, según la EPA.

Es decir, sobre el papel hay 11.100 parados menos en la provincia de Córdoba en este segundo trimestre que en el mismo periodo de tiempo que el año anterior. Pero eso no significa que se haya generado empleo neto. Al contrario, se ha perdido.

Siempre según la EPA, en el segundo trimestre de 2022 hay 357.900 cordobeses considerados activos (que pueden trabajar). En el segundo trimestre del 2021 eran 375.900 los cordobeses activos. Es decir, 18.000 menos. Estas cifras se achacan precisamente a la pérdida de población que está experimentando la provincia de Córdoba y también a su envejecimiento. En la provincia, hay 650.600 cordobeses de más de 16 años. El año pasado por estas fechas eran 652.200. Es decir, 1.800 menos.

Pero en términos absolutos, también ha caído el número de ocupados en Córdoba. En el segundo trimestre del 2022 en la provincia de Córdoba consta un total de 284.000 ocupados. El año pasado eran 290.800. Es decir, hay 6.800 trabajadores menos en la provincia de Córdoba. El descenso del paro, por tanto, se explica en que se está reduciendo de manera notable la población en edad de trabajar.

Los números además no son buenos. En Córdoba, por cada persona con trabajo hay 1,22 personas de más de 16 años que no tiene empleo: o está en el paro o ya no se considera población activa. Si la provincia fuese un país, esos trabajadores no podrían mantener a ese número tan alto de población inactiva.