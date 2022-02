Construalia busca alternativas para solventar la situación tras dejar varias promociones paradas en Córdoba

La constructora cordobesa Construalia ha asegurado que está negociando con las sociedades promotoras de las obras que han quedado paralizadas la posibilidad de "facilitar la normal continuidad de las obras y con ella, buscar alternativas que les permitan solventar la situación generada con las empresas suministradoras y proveedoras de materiales".

En un comunicado, la empresa, propiedad de Carrión Fernández SL, una de las más importantes de la provincia de Córdoba, ha reaccionado tras informar este periódico de que la constructora afronta problemas de tesorería derivados del encarecimiento de los materiales de construcción, y que esto le ha llevado a paralizar varias de las obras de promoción que está llevando a cabo.

El comunicado difundido por el grupo reconoce que "la decisión de paralizar temporalmente dichas obras es consecuencia de la necesidad de negociación planteada a las sociedades promotoras para hacer frente al incremento permanente, desproporcionado e incontrolable de los precios de los materiales de construcción, entre otros costes, y que afectan a nivel general a la actividad del sector de la Construcción".

"Esta grave problemática, que afecta de manera generalizada a las empresas constructoras en toda la Unión Europea en cuanto a la revisión y actualización de precios, está siendo atendida ya desde las administraciones públicas, tal y como se ha anunciado desde el gobierno central y desde la Junta de Andalucía", añade.

En este sentido, recuerda que "la preocupación por la viabilidad societaria, la preservación del empleo y el cumplimiento de sus compromisos" es la misma para cualquier empresa del sector, "sea promotora, contratista, subcontratista o suministradora", por lo que afirma que, "en situaciones excepcionales como estas, ajenas a la gestión empresarial habitual (en relación a la subida incontrolable de los precios de los materiales) la solución solo puede llegar mediante la mejor disposición a la negociación y colaboración".

Además, defiende que "es una sociedad de trayectoria reconocida" y, conforme a ella, "reitera su voluntad de facilitar la reanudación de las obras lo antes posible en el marco de una solución compartida y ajustada a las circunstancias en el proceso negociador que se está llevando a cabo".

