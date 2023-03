Conciertos, talleres y una mirada al autocuidado femenino centran las actividades del 8M

La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba ha organizado una veintena de actividades para celebrar el Día Internacional de la Mujer, que este año se aglutina bajo el lema Córdoba, sana en igualdad, y que tendrá como acto central la tradicional manifestación del 8 de marzo.

La primera teniente de alcalde delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, que ha presentado este jueves las actividades, ha señalado que la manifestación del próximo miércoles arrancará a las 18:00 de la glorieta junto a la Cruz Roja y partirá hacia la plaza de La Corredera, donde, a su llegada, sobre las 21:00, se celebrará un concierto por parte del grupo Pink Star.

Albás ha destacado la importancia de este día y de las actividades organizadas en torno al Día Internacional de la Mujer, reivindicando el fin de la violencia de género y la lucha por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. “Se han logrado hitos, pero hay que seguir trabajando, todos unidos, hombres y mujeres, para lograr la igualdad”, ha indicado la concejala.

Este año la temática se centra en la importancia de la salud femenina, de manera que el programa incluye actividades en torno a la nutrición, la autoestima y la salud emocional, “como paso necesario para lograr esa plena igualdad”, detalla Albás.

La programación arranca este 2 de marzo con diversas actividades. En el Centro Cívico Moreras, a las 17:30, habrá una charla sobre Salud y Género, y una actuación de la academia Jrge del Pino (19:00). Además, en el Centro Cívico Arrabal del Sur, a las 18:30, se celebra Bienvenido 8M a través del arte y la cultura.

El 7 de marzo, en la Casa de la Igualdad a las 18:30 se celebra la lectura poética Con voz de mujer, por parte de María Piña, acompañada de un pianista.

El 8 de marzo, las actividades arrancarán a las 11:00 en la plaza junto a la calle Libertador Sucre, en El Barrio del Guadalquivir, donde habrá exhibición de graffitis y monólogos centrados en la igualdad. A las 12:00, habrá una concentración del alumnado en la plaza del Zoco para conmemorar el 8 de marzo, con lectura del manifiesto, actuaciones musicales, performance y bazucada. A las 18:00 arrancará la gran manifestación, que concluirá con el concierto, a las 21:00, del grupo Pink Star.

El 9 de marzo a las 17:30 se celebrará en el Centro de Salud del barrio del Guadalquivir la mesa debate El bienestar de las mujeres, mientras que en el Centro Cívico Vallehermoso a las misma hora, habrá una charla de Salud y género por parte de la trabajadora social Antonia Gómez Mora y la enfermera Fuensanta Madueño Monje. A las 19:00, en el mismo espacio, actúa la Coral Hijas de la Luna.

El 12 de marzo a las 19:00, el Centro de Recepción de Visitantes proyecta la película Gabrielle, con un debate posterior. El 14 de marzo a las 18:00, el Centro Poniente Sur acoge la conferencia Bienestar emocional: conocerme para saber tratarme, a cargo de la psicóloga y sexología Marina Corbacho.

Por su parte, los días 17, 24 y 31 de marzo, de 16:30 a 18:30, el Centro Cívico Vallehermoso acoge un taller de autoestima para mujeres desde la danza movimiento terapia, a cargo de Emilio J. Cervelló.

El 21 de marzo a las 10:00, la Casa de la Igualdad acoge el taller Nutrición y alimentación saludable en las mujeres, por parte de Sara Adrián. Ese mismo día, a las 18:00, el Centro Cívico Centro acoge la inauguración de la exposición Mujeres detrás del mostrador, y la mesa redonda Mujeres del pequeño negocio, con la intervención de Mercedes Bustos, María Jesús de Dios, Rosa Almirón, María Victoria Peña e Isabel Martínez, presentada por Inma Pérez Fiugeroa, presidenta del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba. La velada se cerrará con la actuación de trío flamenco femenino Copelia.

El 22 de marzo a las 18:00 el Centro Poniente Sur proyecta la película En un muelle de Normandía, de Emmanuel Carriere, y el 23 a las 18:00, el Centro Cívico Arrabal del Sur organiza el cine-fórum La lista de los deseos.

Las actividades se cerrarán el 30 de marzo a las 18:00 en el Centro Cívico Centro, con la conferencia Bienestar emocional: el cuidado empieza en ti, a cargo de la psicóloga y sexóloga Beatriz Serrano Caballero.

