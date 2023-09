La compraventa de vivienda se mantiene fuerte en Córdoba pese a la caída nacional

La compraventa de viviendas en la provincia de Córdoba se mantiene fuerte a pesar de que en el resto de España las operaciones han caído en un 10%. Según los últimos datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en julio de este año se cerraron 667 operaciones en la provincia de Córdoba. Es la cifra más alta de la serie. Al menos, desde el año 2014. De hecho, se han cerrado más compraventas que en julio del 2019, el año previo a la pandemia.

La compraventa de viviendas en Andalucía en julio ha descendido un 8,69% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 10,53% a nivel nacional), hasta un total de 9.891 operaciones, aunque la tasa interanual mejora respecto a la anotada el mes anterior, con 0,63 puntos más, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, las 9.891 compraventas de viviendas suponen el cuarto mejor dato de este índice en un mes de julio en Andalucía de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en julio en Andalucía, 9.089 se realizaron sobre viviendas libres y 802 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 1.877 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 8.014 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En julio se realizaron un total de 15.868 operaciones sobre viviendas. Además de las 9.891 compraventas, 2.816 fueron herencias, 352 donaciones y 23 permutas.

En total, durante julio se transmitieron en Andalucía 25.138 fincas urbanas a través de 15.720 compraventas, 3.999 herencias, 550 donaciones, 40 permutas y 4.829 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 4.419 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.822 herencias, 1.619 compraventas, 174 donaciones, 14 permutas y 790 operaciones de otro tipo.

Por comunidades, Extremadura es en la que mejor se comportó en julio la compraventa de viviendas en tasa interanual (5,25%) seguida de Asturias (3,76%) y Murcia (0,17%). En el lado contrario del ranking se sitúan Galicia, Canarias y Navarra con caídas del 22,79, el 18,25% y el 17,19%, respectivamente.

A nivel nacional, la compraventa de viviendas registró en julio un descenso del 10,5% con respecto al mismo mes del año pasado, hasta un total de 48.303 operaciones, su cifra más baja en este mes desde 2020, en un contexto de tipos de interés más elevados para contener la inflación.

Con este retroceso interanual, que amplía en más de cuatro puntos el registrado en junio (-6,4%), la compraventa de viviendas encadena seis meses de tasas interanuales negativas. El descenso de la compraventa de viviendas en julio se ha debido a la caída tanto de las operaciones sobre pisos de segunda mano como a las realizadas sobre viviendas nuevas.

En concreto, la compraventa de viviendas usadas bajó un 11,2% en el séptimo mes del año, hasta sumar 40.036 operaciones, mientras que las transacciones realizadas sobre pisos nuevos disminuyeron un 7,4%, hasta las 8.267 operaciones.

El 92,7% de las viviendas transmitidas por compraventa en julio fueron viviendas libres y el 7,3%, protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres bajó un 10% interanual, hasta las 44.766 operaciones, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas retrocedió un 16,5%, hasta sumar 3.537 transacciones.

En tasa intermensual (julio sobre junio), la compraventa de viviendas se contrajo un 10,5%, su mayor caída en un mes de julio en al menos cinco años.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!