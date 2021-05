COAG avisa que "el campo cordobés está en peligro" ante la mínima dotación prevista para riego

La secretaria provincial de COAG Córdoba, Carmen Quintero, dada la "falta de lluvia" y ante "una dotación de riego mínima", ha avisado que es preciso "hacer saltar la alarma y tomar medidas", porque "el campo cordobés está en peligro", solicitando por ello a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que, para empezar, "cumpla escrupulosamente con la dotación máxima de 2.800 metros cúbicos por hectárea", acordada en la Comisión de Desembalse del pasado 28 de abril.

Dicha dotación, según ha lamentado, "ya supone una reducción importante sobre los 6.000 metros cúbicos máximos por hectárea para una campaña normal", pero es que, además, "no está llegando en condiciones a los cultivos, por lo que pedimos a la Confederación que haga una mejor gestión del recurso y que cumpla con lo acordado en fondo y forma. No solo hay poco agua, sino que también hay problemas con el riego, por lo que todo el esfuerzo que estamos haciendo los agricultores no se ve correspondido y se están poniendo en peligro las cosechas".

En este sentido, Quintero ha señalado que "la falta de lluvia y una dotación de riego mínima, que además llega a cuentagotas, está provocando una situación de gran incertidumbre entre los profesionales del sector, que se han visto obligados a reducir la siembra de cultivos de regadío o, en algunos casos, han apostado por nuevos cultivos que necesiten menos riego, como la quinoa, pero que conllevan un alto riesgo para el bolsillo de los agricultores, ya muy castigados por los precios volátiles de un mercado desregularizado".

Por otro lado, la responsable de COAG Córdoba entiende que la Confederación "no debe, como ha hecho en otras ocasiones, reservar agua para riegos en los próximos meses, cuando ahora mismo hay cultivos que se están echando a perder porque necesitan agua urgentemente". Se trata, además, de cultivos de "gran importancia socioeconómica para la provincia, como son los hortícolas".

En consecuencia y "para evitar discriminaciones y la pérdida catastrófica de las cosechas, si no se pone remedio", COAG Córdoba exige a la CHG "que lleve a cabo ya un reparto equitativo del agua que quede para todos los cultivos".