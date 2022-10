‘Ciencia de Tronos’ de la UCO, elegida como una de las tres acciones de divulgación más innovadoras de España

‘Ciencia de Tronos’, el proyecto de divulgación que distribuyó mensajes científicos en baños públicos de la ciudad de Córdoba, ha resultado elegido como uno de los tres proyectos más innovadores de cuantos realizan las Unidades de Cultura Científica de Universidades y centros de investigación españoles. La elección fue realizada por los 120 técnicos de comunicación científica que participaron en ‘Comcired’ 2022, las jornadas que anualmente reúnen a profesionales de las UCCs, bajo la coordinación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Concretamente, ‘Ciencia de Tronos’ fue el tercer proyecto más valorado por detrás de las iniciativas “Castells de Ciencia”, con el que la Universidad Rovira i Virgilli de Tarragona analizó la tradición de las torres humanas catalanas desde diferentes disciplinas, y “Soy científica, vivo en tu barrio”, con el que la Universidad de Zaragoza llevó la imagen y vidas de sus investigadoras a las calles de la capital aragonesa. Las tres iniciativas fueron elegidas de entre un total de 33 acciones de divulgación preseleccionadas por FECYT entre todas las propuestas por las Unidades de Cultura Científica.

‘Ciencia de tronos’ forma parte de ‘Ciencia clandestina’, un programa en el que se realizan diferentes acciones de promoción de la cultura científica en los lugares que ocurren las rutinas de la ciudadanía. En esta línea se realizaron grafitis sobre personalidades del mundo de la ciencia en pueblos, reparto de bolsas con investigaciones científicas en mercados cordobeses o charlas improvisadas en plazas de la ciudad.

Concretamente, en ‘Ciencia de Tronos’ se colocaron infografías de contenido divulgativo en los baños de 10 establecimientos hosteleros de la ciudad. Las infografías abordan mensajes divulgativos relacionados con los proyectos Remake, sobre epigenética y cáncer, Epics, que estudia contaminantes emergentes en zonas costeras, Diverfarming, que investiga la diversificación de cultivos en el ámbito europeo, Hamlet, que aplica la inteligencia artificial al desarrollo de problemas medioambientales y de salud, Bioretri, que busca una nueva estrategia de producción de ecodiésel y, por último, Ager Mellariensis, centrado en el patrimonio arqueológico, faunístico y botánico de la antigua ciudad romana de Mellaria.

La iniciativa, además, está inspirada en la serie 'Juego de Tronos', de tal manera que cada infografía evoca la estética y representa a una de las grandes casas de Poniente, uno de los continentes ideados por George R.R.

Consulta las diferentes infografías y sus localizaciones en la web de ‘Ciencia de Tronos’.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!