La Cerveza Mezquita se despide también en Nochevieja

Dos años y medio. Ese es el tiempo que ha tenido Mezquita para volver a consolidarse como una cerveza cordobesa. Pero no ha podido ser. Con la Nochevieja de 2021, Mahou dejará oficialmente de fabricar Cervezas Mezquita, una marca por la que pugnó en los tribunales contra el Cabildo, que también se apropió del nombre en la Oficina de Patentes. En Nochevieja, Cervezas Mezquita se dejará de fabricar, aunque Mahou deja la puerta abierta a poder recuperar la marca en un futuro.

Ahora, Mahou se centrará en su fábrica de Córdoba en la fabricación de Alhambra, una marca mucho más consolidada en el mercado cervecero no solo andaluz, sino también nacional. La producción es muy importante en la fábrica de la carretera de Alcolea, donde anteriormente estuvo la Sureña y antes El Águila.

Mahou-San Miguel logró recuperar la marca La Mezquita después de un proceso que no fue sido fácil y donde tuvo que vérselas en los tribunales con el Cabildo de Córdoba, que registró la marca en la Oficina de Patentes. Finalmente, los jueces le dieron la razón a los cerveceros, que regresaron recuperando la receta original con la que La Mezquita salió al mercado en el año 1920, precisamente en Córdoba. Entonces era una cerveza negra. Cerveza La Mezquita es una Pilsen Lager creada por los maestros cerveceros de Mahou San Miguel y pensada para el consumo diario. Suave y refrescante, cuenta con una graduación de 5,0º de alcohol.

La Mezquita era una cerveza disponible en algunos locales de hostelería de la ciudad de Córdoba, que ahora tendrán que readaptar su carta. Algunos de estos establecimientos están apurando sus últimos botellines, antes de que la cerveza se deje definitivamente de producir.

Alhambra cuenta con una gama de diez cervezas: Alhambra Reserva 1925, Alhambra Reserva Roja, Alhambra Reserva Esencia Citra IPA, Alhambra Lager Singular, Alhambra Especial Radler, Alhambra Tradicional, Alhambra Sin Lager Singular, Las Numeradas y Las Lentas. Éstas serán las que centrarán ahora la fabricación en Córdoba, dentro de la familia Mahou San Miguel (productores del 70% de la cerveza que se consume en el mundo).

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!