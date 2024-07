CCOO denuncia que los traslados de Atento encubren un despido colectivo

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba considera que la propuesta de modificación sustancial de condiciones de trabajo y traslados colectivos presentada por Atento, que afecta a 553 personas de varios centros de la empresa, entre ellos, los 108 trabajadores y trabajadoras de la sede de Córdoba, que junto a la de Lleida cerrará sus puertas, encubre, en realidad, un despido colectivo.

Este jueves se ha celebrado la segunda reunión del periodo de consultas de la propuesta de Atento, que afecta a los centros de Cáceres, Córdoba, Lleida, Madrid, León y Toledo y, en la misma, el técnico de la empresa contratada por Atento para la elaboración del informe que justifica las medidas que la empresa pretende implantar, ha desglosado sus datos y ha explicado las conclusiones del mismo. No obstante, CCOO sigue sin compartir en absoluto los motivos que plantea la empresa e insiste en que todo este proceso no es más que una excusa para cumplir los trámites legales que le permitan, de facto, despedir a más de 550 personas.

En este sentido, CCOO remarca que no le vale la excusa del aumento salarial establecido en el convenio, no la subida del SMI y desde luego, el sindicato no va a blanquear la mala gestión que se ha hecho por parte de la Dirección de atento.

Para la organización sindical, ahora no es el momento de hacer un ERE encubierto solo para poder saltarse la legislación usando otros artículos del Estatuto de los Trabajadores que económicamente le son más favorables, ni va a aceptar que las personas trabajadoras paguen su desastre mientras quienes son los causantes de la situación quedan impunes.

CCOO remarca que Atento ha obtenido muchísimos beneficios a costa de las personas trabajadoras. Cuando todo iba bien, no repartieron nada, pero cuando las cosas van mal, según la empresa, las trabajadoras y trabajadores son los primeros que sobran.

El sindicato ha solicitado a la empresa más documentación, como la de los servicios que no admiten teletrabajo, porque si los traslados se hacen sin posibilidad alguna de teletrabajo, en realidad son despidos porque para la mayoría de las personas afectadas no es viable trasladarse a ciudades mucho más caras que en las que se encuentran actualmente. Además, no tiene sentido plantear traslados en centros que van a cerrar.

CCOO siempre inicia los procesos negociadores con buena fe y con aras de llegar a un acuerdo ventajoso para las compañeras y compañeros afectados pero no estamos viendo esta buena fe por parte de Atento, que parece más interesada en pasar los días de las reuniones marcadas en el calendario que mover sus pretensiones, a nuestro entender completamente exageradas y desproporcionadas.

Por ello, CCOO no descarta iniciar movilizaciones si Atento persiste en su propuesta.