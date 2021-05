Este es el calendario escolar y sus días festivos para el próximo curso

La Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba ha emitido la resolución con el calendario escolar que regirá en los centros docentes no universitarios de la provincia cordobesa el próximo curso 2021/2022 y los días festivos. Genéricamente, el curso escolar 2021 se iniciará el día 1 de septiembre de 2021 y finalizará el día 30 de junio de 2022, pero las clases lo harán poco después.

Así, según la resolución de Educación consultada por este periódico, en segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, el régimen ordinario de clases comenzará el día 10 de septiembre de 2021. El número de días lectivos para estas enseñanzas será de 178. La finalización del régimen ordinario de clases para estos ciclos será el 24 de junio de 2022.

Por su parte, en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Inicial, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente para Personas Adultas, el régimen ordinario de clases comenzará el día 15 de septiembre de 2021. El número de días lectivos para estas enseñanzas será de 175.

Sobre los días festivos, se recuerda que los de ámbito nacional y autonómico serán los establecidos por el Consejo de Ministros y el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, respectivamente. Y en cuanto a la provincia de Córdoba, se establecen como días no lectivos los siguientes: el 7 de diciembre de 2021 -para el Puente de la Constitución- y el 25 de febrero Día de la Comunidad Educativa -para el Puente de Andalucía.

A estos días festivos se unirán el 12 de octubre, 1 de noviembre y el 1 de mayo, además de las fiestas locales.

Vacaciones de Navidad y Semana Santa

Asimismo, los períodos vacacionales serán los siguientes: desde el 23 de diciembre de 2021 al 9 de enero de 2022, ambos inclusive, por Navidad; y desde el 11 de abril al 17 de abril de 2022, ambos inclusive, por Semana Santa.

Además, los ayuntamientos de cada localidad podrán solicitar a la Delegación Territorial, previa consulta al Consejo Escolar Municipal y a los Consejos Escolares de los centros docentes de aquellas localidades donde no esté constituido el Consejo Escolar Municipal , hasta 3 días no lectivos , siempre que las fiestas locales establecidas por la Junta de Andalucía en el Boletín Oficial no coincidan con el periodo lectivo del alumnado.

Otras enseñanzas y exámenes extraordinarios

En las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial, el régimen ordinario de clase comenzará el día 20 de septiembre de 2021. El número de días lectivos para el alumnado de Formación Profesional Inicial, así como las fechas de realización de las pruebas de evaluación extraordinarias para el alumnado de estas enseñanzas con módulos profesionales no superados, serán establecidas teniendo en cuenta la duración de cada ciclo y el cómputo total de horas que corresponde a cada uno, según la normativa específica de estas enseñanzas.

En el segundo ciclo de Educación Infantil, a fin de facilitar la adaptación del alumnado que asista a clase por primera vez y que presente dificultades para su integración en el ámbito escolar, los Consejos Escolares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos podrán establecer al principio del curso escolar un horario flexible.

Las pruebas extraordinarias y la evaluación del alumnado con materias no superadas se realizarán en los cinco primeros días hábiles del mes de septiembre. Asimismo, la celebración de la sesión de evaluación extraordinaria por parte del equipo docente para aquel alumnado que curse cuarto curso de la educación Secundaria obligatoria o segundo de Bachillerato no será anterior al día 22 de junio de cada año.