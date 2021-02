Buscan a una perra desaparecida y que había sido rescatada de un cortijo junto a 30 perros más

La organización SOS Perrera Córdoba está pidiendo colaboración ciudadana para encontrar a Polilla, una perra que esta protectora rescató hace pocas semanas procedente de un cortijo de Iznájar, donde la Guardia Civil decomisó una treintena de perros que sus dueños mantenían en "pésimas condiciones de salud, viviendo sin luz natural sobre varios centímetros de excrementos acumulados y junto a otros animales muertos".

Según explica la protectora en un comunicado, Polilla se perdió el 22 de febrero en la zona Calasancio. Pocas horas después fue vista por una patrulla de la Policía Local que intentó rescatarla sin éxito, y durante la tarde del martes dos personas más aseguran haberla visto en los alrededores de Santo Domingo, deambulando sin rumbo, asustada por su falta de sociabilización debido a la vida que le han hecho sufrir sus antiguos dueños.

Se trata de una perra de tamaño pequeño, pelo corto y marrón con el pecho y las manos blancas. Tiene chip y si no se lo ha quitado debe llevar aún el arnés azul con el que se perdió.

"Desde SOS Perrera Córdoba pedimos que si alguien la encuentra, contacte rápidamente con el 660271291 y si ve que rehuye por miedo no intente cogerla para que se quede a su lado hasta que nosotros lleguemos. No sabemos donde puede estar ahora mismo, no hemos recibido más avisos desde el martes, por lo que suplicamos difusión de las publicaciones que vamos subiendo a nuestras redes sociales para intentar que toda Córdoba sepa de su caso y, si la ven, nos avisen para poder tener una idea de por dónde seguir buscando. Ofrecemos recompensa a quien la encuentre", informa la protectora.