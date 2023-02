Arranca el cultivo de los nuevos huertos comunitarios en Miralbaida

Los 'Huertos de Paco', el espacio de huertos comunitarios proyectados junto al barrio de Miralbaida en Córdoba, ya han comenzado su actividad. Ha sido a mediados de este mes de febrero cuando los ciudadanos inscritos en esta iniciativa que lleva a cabo el Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Imgema) han pisado ya la tierra y han arrancado las primeras labores, que esta misma semana han continuado a pleno rendimiento.

Tras las reuniones informativas previas, alrededor de 45 personas ya trabajan en los huertos que comprenden un espacio de unos 9.000 metros cuadrados. Los huertos comunitarios de Miralbaida, junto a los del parque de La Asomadilla y los que próximamente se abran en Levante, sumarán un total de 20.000 metros cuadrados de huertos urbanos en Córdoba capital.

En los Huertos de Paco ya han comenzado las labores de preparación de la tierra para sembrar patatas. También se está trabajand en preparar los bancales, donde se dispondrá en poco tiempo toda la plantación de la huerta propia del verano, que producirá tomates, berenjenas y pimientos, entre otros.

“Los hortelanos y hortelanas vienen ahora cuatro días a la semana, en horario de mañana y tarde. Están participando tanto particulares como también asociaciones -Autismo Córdoba, Cruz Roja y Hogar Mariposas-”, explica a este periódico el coordinador del programa de huertos urbanos comunitarios del Imgema, Rafael Blázquez.

Los huertos urbanos siguen en Córdoba un modelo comunitario, no de parcelas, donde todos los participantes trabajan todo el terreno y la producción final se reparte entre todos.

En Miralbaida, además de la producción propia de los huertos, también se van a plantar medio centenar de árboles, algunos para dar sombra a determinadas zonas y otros para dar fruto. Entre las especies que van a estar presentes en los Huerto de Paco habrá mandarinos, naranjos, limoneros, caquis, ciruelos, almendros, algarrobos, nogales, fresnos y almezos, entre otras especies.

Estaba previsto que los huertos de Levante arrancaran también en estas fechas, pero las labores previas para que el terreno esté a punto han conllevado un retraso. Por eso, las personas inscritas para participar en esos huertos han sido invitadas a hacerlo ya en los de Miralbaida, donde inicialmente había una treintena de plazas pero se ha aumentado y se elevará progresivamente el número de particiopantes.

