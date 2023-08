Archivan por error su expediente de ayuda de Dependencia y lo reactivan tras acudir al Defensor

Un vecino de Córdoba ha visto archivado por error su expediente de solicitud de reconocimiento de situación de dependencia, después de que presentara su petición en junio de 2021, sin obtener respuesta de valoración. Tras ello, el afectado acudió al Defensor del Pueblo Andaluz, que se interesó por su caso, consiguiendo finalmente que la Junta de Andalucía admitiera el error y reactivara el expediente para tramitar su ayuda de dependencia.

Según ha difundido la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, el interesado presentó el 29 de junio de 2021 su solicitud para que la Junta reconociera su situación de dependencia. “Destacaba que su movilidad se había limitado tras una intervención quirúrgica, precisando ayuda de tercera persona, puesto que el estado de salud de su mujer es delicado y sus hijos residen fuera del municipio”.

El Defensor admitió a trámite la queja de este cordobés y solicitó el preceptivo informe de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Córdoba. “Se nos participó que tras consultar los datos del interesado, no constaba datos en el ámbito de la dependencia, habiéndose comprobado la inexistencia de escrito de solicitud de valoración para determinar su grado de dependencia”.

Ante ello, se solicitó que el afectado trasladara “de manera fehaciente” a la Junta la copia registrada de su solicitud de valoración, “de forma que una vez comprobados todos los extremos se respetará su orden de entrada para resolver el expediente”.

Después de presentar la copia registrada de su solicitud inicial, un nuevo informe de la Junta admitía que “habían podido comprobar que el expediente de dependencia se archivó sin que se lo hubiese comunicado al solicitante”.

Así, un año y nueve meses después, en marzo pasado, la administración autonómica admitió su error ante el hombre afectado, “contactaron con él para comunicarle todo lo ocurrido, manifestándole las merecidas disculpas sobre lo acaecido e informándole que, de forma urgente se procedió a reactivar su expediente en Dependencia”, además de solicitar de forma urgente también el informe de condiciones de salud, respetando la fecha de solicitud inicial de 2021 para su orden de entrada de solicitud de valoración en dependencia.

