Una app cordobesa pionera permite grabar pruebas con garantía jurídica para víctimas de violencia de género

Córdoba será la primera ciudad de España donde su Ayuntamiento compre licencias para que 25 mujeres víctimas de violencia de género puedan usar una aplicación pionera mediante la grabar con seguridad y con garantías jurídicas los episodios de maltrato que sufran y puedan utilizar estas grabaciones como prueba con total garantía jurídica.

La app, ideada por la empresa cordobesa Guardian Tecnology de Nosolosoftware, nace al constatar que “casi la mitad de los casos de violencia de género no llegan a buen puerto en los tribunales porque las pruebas no son admitidas a trámite”, al no cumplir todos los requisitos de obtención de las mismas y custodia, ha explicado la directora del proyecto, Ángela Bermúdez. “Nos encontramos con que en muchos casos de violencia no hay testigos y es la palabra de una persona contra la de otra”.

Para que las víctimas puedan grabar y preservar con garantía jurídica dichas grabaciones para que puedan ser usadas como pruebas en un juicio, nace la app Guardian. No está disponible para cualquier persona, sino que solo organismos oficiales pueden obtenerla y ofrecerla a mujeres víctimas de violencia. La app cuenta con una interfaz camuflada en el teléfono, donde no se identifica y permite que la mujer pueda iniciar una grabación de audio y vídeo en cualquier momento que perciba que puede darse un caso de violencia.

Durante la grabación, el teléfono móvil puede ser utilizado con normalidad. En la grabación, la usuaria no puede intervenir ni manipular nada, puesto que “automáticamente se envía a una red de blockchain que otorga inmutabilidad a los datos”. Asimismo, se aplica un sello en formato digital de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, que certifica que la grabación no ha sido intervenida. La prueba se sube así con garantías legales. “Esta prueba tiene presunción de veracidad y sería la parte contraria quien debe demostrar que lo grabado no ocurrió”. A partir de ahí, serán los órganos gestores autorizados quienes puedan utilizar estas grabaciones para su uso por parte de los tribunales.

La diferencia con otras app existentes, que actúan como “botón del pánico”, es que estas sirven para avisar a la Policía y otras emergencias ante una situación de riesgo, si bien no obtienen pruebas en ese momento.

Asesoramiento de abogados para su desarrollo

Esta aplicación ya se ha probado en Colombia, donde la empresa cordobesa Guardian Tecnology ganó un concurso internacional con su proyecto y llevó a cabo su desarrollo en el ámbito de la violencia con ancianos y menores.

Para su desarrollo ha contado con el asesoramiento de abogados y ahora, en España, está enfocada al uso contra la violencia de género.

El Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado que comprará 25 licencias para utilizar la app Guardian como prueba piloto en la capital y será a través de los servicios municipales que tratan con víctimas de violencia de género -como la Policía Local-, como se decida a qué mujeres puede ofrecerse esta herramienta tecnológica.

Desde el Consistorio, el alcalde, José María Bellido, ha aplaudido esta innovación gracias a las nuevas tecnologías que tendrá en Córdoba “la primera iniciatiba de España” y que, además, nace de la mano de una empresa cordobesa.

“Pone a disposición de las víctimas una nueva herramienta digital accesible, gratuita, que permite poder acreditar ante un juez con todas las garantías legales, los casos de violencia machista”.