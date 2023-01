Alumnos y profesores del CEIP Mediterráneo, sin calefacción por la avería de la nueva climatización

El AMPA Baleares del CEIP Mediterráneo y la plataforma SOS Climatización han denunciado la situación que sufren los escolares y el profesorado de este centro, que vienen soportando las frías temperaturas de estos días sin apenas calefacción. “A día de hoy de las 27 máquinas de climatización instaladas en el CEIP Mediterráneo sólo emiten aire caliente tres de ellas”, han denunciado en un escrito, donde dan cuenta del estado de las instalaciones, que fue estrenada hace dos años, mientras que se aconseja a los alumnos acudir con ropa de abrigo e incluso alguna manta al colegio.

La comunidad educativa de este centro expone que, además de las avería, “hay incluso cuatro máquinas que están descontroladas porque no responden ni al interruptor de encendido y apagado que hay en el aula. Por como está realizada la instalación, cuando una máquina está averiada y no para de introducir aire del exterior sin control ni climatizar, la única solución es cortar la alimentación eléctrica a la climatización de varias aulas”.

Recuerdan que el CEIP Mediterráneo ha comunicado esta situación al área de Infraestructuras del Ayuntamiento “en varias incidencias, antes de Navidad y la última hace ya más de dos semanas”. Señalan que desde el Consistorio se les indicó que “la garantía de las máquinas empezaría a contar desde que se pusieran en marcha. Sin embargo, el contacto técnico que el colegio tenía con Magtel tampoco aporta solución a estos problemas”, dicen sobre la empresa que instaló la climatizaciónn.

Se da la circunstancia, además, que cuando se realizaron las adaptaciones eléctricas en el centro para permitir encender la climatización instalada en 2020, se retiraron los radiadores eléctricos que había en las aulas. Desde el AMPA y SOS Climatización sostienen que para mantener la capacidad calorífica de las instalaciones, “debería haberse dejado al menos un radiador por aula y esto no debería incrementar la carga de la instalación eléctrica”.

Asimismo, también detallan que la pantalla de control del sistema de climatización del colegio muestra varios errores. “En el colegio no hay un manual ni se ha formado a nadie del personal para poder ajustar el sistema o identificar la causa de los errores” y apuntan que las máquinas que tienen sensores de CO2 y deberían poder regular el caudal de ventilación según necesidad “parecen estar mal configuradas a máxima potencia y emiten un ruido excesivo”.

Por todo ello, desde el AMPA del centro y SOS Climatización, solicitan “como medida de contingencia” que se vuelvan a instalar urgentemente los radiadores eléctricos retirados, al menos uno por aula. “Dado que la climatización está apagada porque introduce más frío que calor en las aulas, no hay peligro de sobrecarga de la instalación eléctrica”.

También piden la reparación de todas las averías del sistema de climatización, la instalación de las máquinas enfriadoras (que calientan en invierno) que sean necesarias para una adecuada climatización del colegio.

Asimismo, dentro de la reforma eléctrica no terminada creen que se debería contemplar la instalación de un interruptor magneto-térmico que corte la alimentación eléctrica a la máquina de cada aula, para evitar que el problema se extienda a todas, además de la sustitución de los enchufes de las aulas por unos con protección contra la introducción de objetos o dedos de niños pequeños.

Y finalmente piden trasladar el punto de suministro eléctrico al exterior del edificio, como requiere la normativa (por seguridad ante incendios), realizando las conexiones por el interior del edificio (sin perforar el tejado para ahorrar costes) para evitar generar nuevos problemas de humedades como los que dieron lugar al incendio del edificio anexo.

