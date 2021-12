Los alojamientos de Córdoba, revolcados por la sexta ola: “Se están cayendo reservas para enero”

Félix Serrano, presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), que aglutina a hoteles, apartamentos y viviendas turísticas, ha alertado de la caída "bestial" en las reservas de alojamiento para la Navidad, motivada por el aumento de los contagios de la sexta ola. Una ola que, si bien no viene acompañada de restricciones de movilidad, va a volver a dejar habitaciones vacías y armarios sin maletas durante las fiestas en Córdoba.

Serrano advierte de que, desde inicios de esta semana, las reservas en los hoteles, apartamentos y viviendas turísticas de Córdoba se están cancelando y no están entrando nuevas solicitudes. La sensación, en muchos negocios de hospedaje de la ciudad, es muy similar a las navidades del año pasado. La diferencia es que, en diciembre de 2020, un buen número de hoteles y apartamentos estaban en ERTE y este año, la gran mayoría ha estado trabajando con la previsión de llenarse de huéspedes en la medida de lo posible.

Sin embargo, el auge de ómicron y el "pánico generalizado" ha hecho que, en apenas unas semanas, las previsiones cambien radicalmente. Y no es una cosa exclusiva de Navidad. "Las últimas semanas de diciembre se han caído. Se ha caído todo y es que se están cayendo reservas hasta para el próximo mes de enero", explica Serrano.

La incertidumbre también está afectando a los hoteles que tenían programados eventos o cotillones y fiesta privadas de fin de año o Nochebuena, según el presidente de Aehcor, que denuncia que "se está anulando todo".

Cierres de hoteles en las próximas semanas

Una oleada de cancelaciones que llega, además, después de unos meses en los que, por encima del triunfalismo mostrado por algunos políticos, la patronal hotelera ha sido siempre muy cauta a la hora de valorar las cifras de ocupación. "Nosotros siempre hemos defendido que la situación no era buena. La ocupación en un puente no es la realidad de un sector. Lo cierto es que sólo estaba habiendo movimiento de pocas reservas por trabajo", afirma Serrano, que descarta la incidencia negativa del pasaporte Covid en las anulaciones, que atribuye todo "al altísimo nivel de contagio".

Un altísimo nivel que llega, además, con el turismo internacional y de touroperación absolutamente paralizado, lo cual va alejando cada vez más la perspectiva de la recuperación -"antes teníamos la vista puesta en la primavera del año 2022, pero creo que no se va a cumplir", reconoce-.

Porque, si algo ha definido la tónica en los hoteles y alojamientos de Córdoba durante el pasado otoño, eso ha sido las reservas de última hora. Y, en este sentido, para las próximas tres semanas no se espera que haya demasiadas sorpresas. "En esta situación, la última hora no va a llegar. La gente no va a moverse. Hay quien está cancelando hasta las cenas familiares", lamenta el presidente de Aehcor.

Ante esta situación, tras seis olas y casi dos años, Serrano se muestra muy escéptico de cara al futuro. "La situación se está poniendo otra vez muy fea. Y se puede poner peor. Esto no sabemos cómo puede terminar. Muchos nos estamos jugando la vida y, mucho me temo que, de aquí a diez días se van a anunciar cierres de hoteles", concluye Serrano, que critica las voces que se vanaglorian "de lo bien que va el turismo porque se abran hoteles en Córdoba".