AENA excluye al Aeropuerto de Córdoba de sus grandes inversiones hasta 2026

La puesta en funcionamiento del Aeropuerto de Córdoba no es una prioridad para AENA. O al menos eso es lo que se desprende del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que regulará parte de las inversiones de este organismo estatal en los aeropuertos españoles entre 2022 y 2026. El documento, publicado por el Ministerio de Transportes, tan solo prevé una inversión de 786.000 euros hasta 2026 en el aeródromo cordobés. En Andalucía, en los próximos cuatro años AENA se gastará en inversiones unos 156 millones de euros. Más de la mitad, 86 millones, irán a la reforma del Aeropuerto de Málaga. El resto del grueso de la inversión será para los aeropuertos de Sevilla, Jerez de la Frontera y Granada.

Según el Gobierno, el DORA aprobado por el Consejo de Ministros establece un marco "predecible y confiable, que garantiza la competitividad y la estabilidad del modelo aeroportuario para los próximos años, asegurando la prestación de unos servicios aeroportuarios de calidad en la red de Aena, equilibrando las necesidades de desarrollo del gestor con unas tarifas aeroportuarias competitivas que facilitarán la recuperación del sector del transporte aéreo". Pero en ese marco el Aeropuerto de Córdoba seguirá funcionando como hasta ahora.

Esta estrategia no prevé las obras que ya se han iniciado para la reforma de la terminal del Aeropuerto de Córdoba. Los trabajos arrancaron el pasado 1 de junio de manera oficial y tendrán que estar acabados para finales de la próxima primavera, según los cálculos iniciales. La reforma del edificio terminal del Aeropuerto de Córdoba se adjudicó a mediados de marzo por 1.280.000 euros. El proyecto tiene un plazo de ejecución de 11 meses y está siendo desarrollado por la UTE que han constituido las empresas Aeropuertos Obra Civil (Aocsa) y Sertec Ingeniería y Obras. La última gran obra que se acometió en el aeropuerto fue la ampliación de la pista de vuelo, que se puso en servicio en su totalidad en febrero de 2018.

No obstante, de momento los vuelos comerciales no pueden aterrizar en el Aeropuerto. Enaire, la otra empresa estatal que regula la navegación aérea, está culminando los trabajos para aprobar la carta de aproximación al Aeropuerto cordobés. Eso sí, no prevé acabarlos antes del segundo semestre del año 2022, según ha contestado el Ejecutivo a preguntas del diputado del PP Andrés Lorite. Por tanto, hasta esa fecha las compañías aéreas que puedan estar interesadas en aterrizar en el Aeropuerto de Córdoba no podrán hacerlo.

La clave en la tardanza en la aprobación de la carta de aproximación al Aeropuerto de Córdoba (el libro de ruta que deben seguir los aviones) está en una compleja actualización. La pasada semana regresó el avión calibrador al Aeropuerto de la ciudad a culminar los últimos trabajos sobre el terreno. En su respuesta, Enaire asegura que ya tiene prácticamente culminados todos los trabajos para la aprobación de la carta de navegación, pero solo falta un documento: el informe de impacto ambiental que tiene que elaborar el Ministerio de Transición Ecológica (el antiguo de Medio Ambiente). Enaire calcula que ese documento no podrá estar listo y aprobado como muy pronto hasta el segundo semestre de 2022.

Antes, Enaire ya dispone de todas las autorizaciones. La más compleja de lograr ha sido la del Ministerio de Defensa. La carta de aproximación aérea sobrevuela la base militar de Cerro Muriano. Finalmente, el documento ya ha sido aprobado también por Defensa.

Hace 12 años, el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Córdoba decidieron actuar en el aeropuerto de Córdoba. El proyecto incluía ampliar la pista para que pudieran aterrizar grandes aviones. Y eso es algo que ya se ha hecho. Sin embargo, se quedó pendiente una obra también necesaria: adaptar la terminal de pasajeros a esos grandes aviones. Pero finalmente lo que se hará será una reforma integral de la terminal actual, que se construyó en los años cincuenta.