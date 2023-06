Advierten que la sequía deja sin miel las colmenas y obliga a apicultores a abandonar la actividad

La organización agraria COAG ha advertido que la grave sequía ha llevado a la apicultura cordobesa a una situación insostenible que ha obligado a apicultores a abandonar la actividad o a buscarse otros trabajos para poder mantener unas colmenas que no van a producir nada, de ahí que se pida una ayuda específica para poder sacar adelante las explotaciones que siguen adelante.

El coste en alimentación se ha disparado en primavera debido a la ausencia de floración y se ha agravado la presencia de Varroa, a lo que se añade el avispón oriental. En los colmenares también ha habido mucha incertidumbre en relación a los enjambres, muchos no han salido adelante y, los que lo consigan, lo harán a costa de una importante inversión en alimentación de las abejas.

En medio de esta situación, las ayudas son casi inexistentes, ya que el sector se quedó fuera el año pasado de las que se aprobaron por la guerra de Ucrania, y las que recoge el Real Decreto de Sequía aprobado por el Gobierno son insuficientes y aún no han llegado.

El sector apícola, que está atravesando una situación excepcional y requiere de medidas excepcionales, lleva pidiendo ayudas directas desde julio de 2022. De hecho, ya hay apicultores se están viendo obligado a dejar la actividad y buscar alternativas laborales entre otros sectores como la construcción o la hostelería, para poder mantener unas colmenas que en muchos casos no van a dar nada de miel.

