Adelante Andalucía llama a que la “gente de barrio y del pueblo” cope el Parlamento andaluz

Apelando al andalucismo como el sujeto político transformador, la candidata de Adelante Andalucía por Córdoba, Marta Sánchez, ha presentado este viernes su candidatura en los alrededores de la Torre de la Calahorra. Cordobesa de nacimiento, tal y como ha dejado recalcar en su comparecencia- y la más joven de todos los que se presentan a los comicios, ha llamado a que “la gente de barrio y del pueblo” forme parte de las instituciones políticas para que la ciudadanía “se sienta identificada”.

En una rueda de prensa, Sánchez ha asegurado que hasta la creación de Adelante Andalucía se encontraba “muy perdida entre partidos” y ha visto que esta formación política “ha retomado el espíritu del 15M”. La joven de 24 años es estudiante del grado en Estudios Ingleses y pertenece a la dirección nacional de Adelante Andalucía. También fue nombrada secretaria nacional de Feminismo y Diversidad en Izquierda Andalucista, una de las organizaciones que conforman Adelante Andalucía.

Junto a Sánchez se presentan a los comicios Rafael del Castillo Gomariz, María Eugenia Martín Hombrado, Santiago Salas Romero, Marta Sanz Casadesús, Pablo Rabasco Pozuelo, Esperanza Gutiérrez Ariza, Javier Pérez Jiménez, María Elena Hurtado Quintana, Jorge Montero Ruiz, Paloma María Puerto Moyano y Antonio Jurado López. Los suplentes son Marta Rueda González, Sandro Mora Cardador, María Josefa Jiménez Uceda y José Antonio Ronda Porras.

Además de por haber recuperado el “espíritu del 15M”, Sánchez ha afirmado que se animó a formar parte de Adelante Andalucía para luchar contra el “desempleo y la carestía” de Andalucía, “donde pagamos mal y tenemos menos sueldo, donde nuestras industrias se van a otras partes de España y donde se pone en riesgo nuestro trabajo, que es lo que nos sostiene”.

Ha defendido que su partido apuesta por la “desprivatización” de los servicios públicos fundamentales “para el desarrollo de los ciudadanos y de la sociedad”. Sin ellos, ha continuado, “no tenemos futuro”. Ha calificado al actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, como un político “suavón para los ricos mientras que los menos pudientes ven cómo su economía sufre y no llegan a fin de mes”. “Los ricos deben pagar mas y no aprovecharse de la carestía y del modo de vida de la gente que no es tan pudiente”, ha sentenciado.

Sánchez se ha referido también a la falta de oportunidades laborales para los jóvenes más allá “de jornaleros o de camareros” mientras que “nuestros abuelos siguen trabajando y atrasando la edad de jubilación”. Además, ha criticado la construcción de un campo de golf en los alrededores de Medina Azahara en “plena sequía” y con “26.000 cordobeses sin agua en barrios como Higuerón, Alcolea y Santa Cruz” y la dificultad de aquellos alumnos que deben pagar un piso para poder estudiar. “Los estudios, a día de hoy, son privilegios”.

Por último, ha apelado “a la cercanía, a la confianza, al amor y a la verdad” a la hora de hacer política, que debe ser “humana” y alejada de los “entes” que forman parte de los parlamentos y del Congreso de los Diputados, ha concluido.