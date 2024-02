Los activistas de Córdoba que acudieron a la Cumbre del Clima darán una charla para contar los entresijos del evento

Los dos activistas de Córdoba que acudieron a la Cumbre del Clima COP28 en Dubái, Miguel Blázquez Ginés y Rodrigo Blanca-Quesada, ofrecerán una charla la próxima semana para contar a los asistentes todo lo que ocurrió en el evento y cómo se desarrollaron sus participaciones.

La conferencia será el viernes 23 a partir de las 19:00 en la Biblioteca Central. Blázquez es un joven cordobés que es coordinador de comunicación y portavoz de Juventud por el Clima-Fridays For Future España, y Blanca-Quesada es trabajador de Ecologistas en Acción en el área de Tratados Internacionales de Comercio e Inversión.

Este último acudió a la COP28 en nombre de Ecologistas en Acción y se centró en temas de Financiación y Transición Justa, “para empujar a que las negociaciones tengan a las personas y nuestro futuro en el centro”, señaló a este medio. Mientras, Blázquez Ginés hizo seguimiento a los temas de Cambio Climático y Salud y Justicia Intergeneracional.

