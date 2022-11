Ximénez alcanza sus antípodas e iluminará Nueva Zelanda

Ximenez Group continúa sumando nuevos países a su listado histórico de localizaciones internacionales en las que han desarrollado proyectos de iluminación decorativa y esta Navidad será la empresa encargada de la iluminación de las principales calles de la ciudad neozelandesa de Motueka. Así, la empresa de Puente Genil consigue alcanzar nuestras antípodas y el punto más lejano del planeta en el que han trabajado hasta ahora.

Así, más de 20.000 puntos de luz con el sello de Ximenez Group viajarán a lo largo del globo terráqueo hasta llegar a Nueva Zelanda para su instalación e iluminación. Una veintena de motivos LED de gran tamaño, que han sido fabricados y diseñados especialmente para esta localización internacional en las instalaciones que la empresa posee en su tierra natal, Puente Genil.

Para Ximenez Group, “una de las mejores y más positivas sorpresas que hemos recibido este año en el departamento de Comercio Internacional fue recibir la llamada de un cliente desde Nueva Zelanda interesado en nuestros productos de iluminación”, relata el CEO del grupo, Mariano Ximénez. “Fue todo un orgullo que reconocieran proyectos realizados por nuestra empresa a nivel internacional entre los cincos continentes y que desde nuestras antípodas quisieran decorar una de las principales calles de la ciudad de Motueka”, afirma Ximénez, quien también reconoce que “para nosotros, el desafío que ha supuesto a nivel de diseño, producción o logística este proyecto, ha resultado un éxito rotundo, demostrando que no existen límites para nuestras futuras oportunidades de negocio en todo el mundo”.

Tras más de 75 años de historia, Ximenez Group ha desarrollado proyectos en más de 50 países de todo el mundo, estando presente en los cinco continentes. Entre sus proyectos más emblemáticos destacan los desarrollados en Nueva York, Berlín, Bruselas, Ciudad de México, Londres, Madrid, Dubái o Qatar, entre otros, a los que se une el estreno este año de Nueva Zelanda, siendo el punto más lejano del mundo alcanzado por la empresa pontana.

Del mismo modo, este año, Ximenez Group también verá reforzada su presencia en la capital catarí, gracias al proyecto de iluminación personalizado para el Mundial de Fútbol de Qatar, junto a uno de los principales estadios de fútbol de Doha, donde se disputará un gran número de partidos de diferentes selecciones de todo el mundo, que verán cómo sus banderas brillarán en uno de los más ambiciosos proyectos de Ximenez, los Crystal Trees, estrenados en 2021 en Qatar.

