La sequía y una avería en la red dejan a Baena sin agua y con la incertidumbre puesta en sus depósitos

La sequía y la falta de agua empiezan a afectar gravemente al día a día de los cordobeses, como ha sido el caso de los vecinos de Baena, que han visto cómo el suministro de agua se cortó durante la pasada noche y se ha restablecido durante la mañana del sábado. En una rueda de prensa difundida a través de las redes sociales del ayuntamiento baenense, el concejal de Agricultura, Juan José Castro, ha detallado las causas que han llevado a que el agua dejará de correr por los grifos.

Los depósitos municipales de Baena se nutren de dos manantiales: Marbella y Fuente Alhama. De la primera fuente, el municipio no recibe agua los martes y viernes para suministrarla a los regantes del Marbella en base a un convenio firmado con el Ayuntamiento. Por tanto, durante este viernes, los depósitos de la localidad solo recibieron agua del manantial de Fuente Alhama. Sin embargo, desde el 26 de julio, la cantidad de agua que se suministra desde esta fuente es un 10% en base a una notificación de la empresa provincial de aguas Emproacsa como medida para paliar la sequía. Esta cantidad, ha asegurado el concejal, es menor que la que se concedía al municipio el año anterior, “que ya se recortó”.

Esta situación llevó a que los depósitos se encontraran en unos niveles muy bajos, a lo que se sumó una avería en la red, que provocó la fuga de agua, que ha vuelto al municipio de manera escalonada durante la mañana de este sábado para evitar “que el incremento de presión afectara a la red y hubiera más averías”.

Castro ha vuelto a pedir responsabilidad a los vecinos a la vez que ha informado de que la empresa Aqualia está buscando fugas “día y noche” para evitar que esta situación vuelva a repetirse.

