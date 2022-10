La sequía y el alza de costes llevan la incertidumbre al mercado del ibérico

La lonja de precios del porcino se ha reunido este viernes en la XXII Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico de Los Pedroches y ha certificado la incertidumbre que existe en el sector debido a la sequía y a los efectos del alza de los costes que sufren los ganaderos. El presidente de la Lonja, Pedro Rubio, ha explicado tras la celebración de la mesa que “la falta de precipitaciones y los precios inmensos que estamos soportando hacen que de cara a la montanera no sepamos cómo se va a comportar el mercado, a ellos hay que sumar que los industriales tampoco saben cómo se va a comportar el consumidor, por lo que el momento es de incertidumbre máxima en las cotizaciones y tenemos que esperar a noviembre a ver cómo evolucionan las variables que nos influyen”. Es por ello que Rubio señala que la fijación de precios se ha repetido en el caso del cebo de campo y en el porcino de vida, pero para el ibérico de montanera se debe ser cautos aún. “Es que no hay hierba y encima hay poca bellota porque el árbol ha tenido mucho estrés hídrico y una montanera seca no es buena para el cerdo ibérico, que necesita un hábitat muy agradable, pero vamos a ver la evolución”, ha señalado el presidente de la Lonja.

La demostración de cocina desarrollada por Juan Pozuelo, cocinero de Villanueva de Córdoba afincado en Madrid y conocido por sus colaboraciones en Canal Cocina, ha concitado la atención de más de cien personas con su elaboración de una crema de salmorejo jarote con jamón ibérico, una reinvención del tradicional plato del pueblo con elementos de vanguardia. En la degustación y el cocinado del plato han colaborado los alumnos de los cursos y del departamento de Industria Alimentaria del IES La Jara.

Justo al terminar la demostración de cocina ha comenzado a incrementarse la afluencia de público a las degustaciones en la primera jornada de la feria dedicada a probar la joya de la dehesa. Los visitantes han destacado la oportunidad que supone degustar el mejor jamón de bellota a precios populares. Así, el plato de jamón de bellota 100% ibérico de la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches cuesta 12 euros y hay bonos de jamón y bebida en distintas modalidades.

En la noche de este viernes se celebrará el concurso de cortadores comarcal, con un intenso duelo entre cortadores de Villanueva de Córdoba y Pozoblanco. Los resultados se sabrán a última hora de la noche.