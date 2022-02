Reclaman medidas de abastecimiento urgente de agua para la ganadería extensiva

El grave problema que sufre Andalucía por la falta de lluvias y la falta de previsión para las próximas semanas puede ocasionar uno de los episodios más duros de sequía: que muchas cabezas de la ganadería extensiva se queden sin agua para beber. "Esta situación va a requerir la responsabilidad de todos para poder afrontarlo", exponen desde la Fundación Savia, que reclaman obras urgentes para garantizar el abastecimiento de la ganadería extensiva.

La Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha anunciado nuevas restricciones al riego, poniendo en el ojo del huracán la siembra de numerosos cultivos y la viabilidad de los cultivos leñosos.

La ganadería extensiva es otro de los sectores afectados, pues el agua es imprescindible para el ganado. Los animales necesitan beber y comer, y la falta de pastos empeora en un contexto de sequía como el actual. "La viabilidad de las explotaciones empeora al tener que suplementar la alimentación del ganado con piensos, cuyos precios no paran de subir. Otros de los hándicaps existentes es que la actividad ganadera extensiva tampoco es concesionaria de agua", señalan a través de una nota de prensa.

La Fundación Savia ha querido recordarle, en una misiva, al Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, este escenario y afirman que “no existen en Andalucía concesiones específicas de agua para abrevar el ganado, circunstancia que se está convirtiendo en el mayor reto de muchos de nuestros ganaderos, situados en lugares de nuestra geografía donde, paradójicamente se genera y almacena el agua de mejor calidad”.

Añaden en su escrito que “esta circunstancia es el origen de esas desigualdades territoriales que tanto perjuicio nos causan pues se traduce en el despoblamiento rural y el proceso de desertización que está sufriendo Andalucía”, pues la ganadería extensiva fija población al territorio y mantiene y conserva nuestro medio rural y natural, garantizando la calidad y la cantidad de agua.

Savia insta al presidente de la Junta de Andalucía a poner en marcha medidas y acciones que amortigüen la discriminación que sufre el sector extensivo en la propia PAC. Manifiestan que “el monte no puede ser gestionado sin ganado”, previniendo los incendios forestales. La organización manifiesta que hay que dotar de infraestructuras básicas de abastecimiento de agua y ponen como ejemplo las pantanetas, los aljibes y las cisternas para evitar situaciones como las ocurridas en anteriores ocasiones en comarcas como el Andévalo de Huelva, la Sierra Norte de Sevilla, Los Pedroches en Córdoba y algunas zonas de Almería, en la que se ha tenido que abastecer de agua a las explotaciones con camiones cisterna.

Andalucía se encuentra, actualmente, en superávit presupuestario, por lo que la entidad presidida por Francisco Casero considera que “es el momento de atender a sectores necesitados e imprescindibles para todos como es el de la ganadería extensiva”.

Finalizan su carta insistiendo que la ganadería extensiva debe ser atendida en una situación de emergencia hídrica como la que estamos viviendo, la cual nos aporta bienes comunes y servicios ecosistémicos “que nos resultan imprescindibles. No cometamos la torpeza de subestimar la necesidad de un sector tan valioso y necesario para todos”.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!