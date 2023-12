El PSOE se ofrece a negociar con el PP los presupuestos de la Diputación de Córdoba

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, José Antonio Romero, ha ofrecido este martes al presidente de la institución provincial, el popular Salvador Fuentes, “que ponga fecha y hora para sentarse a negociar” los presupuestos de la Diputación para 2024, “con vistas a que estén operativos en el mes de enero de 2024, dado que a estas alturas del año, cuando faltan once días para que termine el ejercicio, aún no tenemos ni un borrador de las cuentas provinciales”.

En este sentido y en una nota, Romero ha destacado en que el Grupo Socialista en la Diputación “tiene experiencia, capacidad y conoce bien” la institución, como “para ayudar al gobierno del PP a sacar los presupuestos adelante en tiempo y forma”, por lo que “tendemos la mano para que el retraso que acumulan las cuentas no afecte más aún a los municipios y ciudadanos de la provincia, sobre todo en el desarrollo de programas, ayudas y subvenciones y en la empleabilidad en los territorios rurales”.

A este respecto, Romero ha señalado que “el que no haya presupuestos no es sostenible, ni para la Diputación, ni para los municipios, por lo que entendemos que Fuentes no es capaz de sacarlos adelante”, razón por la que “desde el PSOE le tendemos la mano”, con intención de negociar las cuentas para 2024, de forma que “en enero tengamos un presupuesto consensuado entre los dos grupos políticos y que sea beneficioso para los ciudadanos de la provincia de Córdoba”.

El portavoz socialista ha insistido en que, “a la fecha que estamos, aún no existe un borrador de presupuestos para 2024 encima de la mesa”, lo que contrasta “con la mayoría de las cuentas provinciales de años anteriores”, que, bajo gobiernos socialistas “estaban activas y vivas en enero, mientras que ahora, a día 19 de diciembre, no tenemos ni un documento encima de la mesa para empezar a trabajar”.

Así, “para remediar la demora y evitar la repercusión negativa sobre los ayuntamientos de la provincia, por la tardanza en poner en marcha los planes y las ayudas destinados a los consistorios, como también al tejido empresarial, hosteleros y autónomos”, Romero ha instado al gobierno provincial del PP a “fijar una fecha para la negociación de las cuentas”.

El objetivo, según ha resaltado, es que “no se dilate aún más la puesta en marcha de programas tan importantes para la economía, el desarrollo y el empleo en la provincia como el Plan Más Provincia, las inversiones en caminos municipales, las subvenciones para programas en deportes o cultura, la eliminación de barreras arquitectónicas o los programas de empleo para mayores y menores de 45 años, entre otros”.

“El retraso en la puesta en marcha de las inversiones afectará negativamente al crecimiento económico y social de la provincia y se perderán oportunidades de empleo, lo que afectará especialmente a quienes más los necesitan, como jóvenes, parados de larga duración o los beneficiarios de un empleo social”, según ha concluido Romero.

El PP espera aprobar las cuentas en enero

El presidente de la Diputación de Córdoba, el popular Salvador Fuentes, ha afirmado este martes que el presupuesto de la institución provincial para el año 2024 “lo tenemos prácticamente cerrado”, siendo su intención seguir trabajando en él durante la Navidad “para que a primeros de enero podamos hablar con los grupos, intentar recoger sus inquietudes y, si tenemos una mayoría suficiente, lo llevaremos sin falta en enero” para su aprobación en el Pleno provincial.

Así se ha expresado Fuentes en respuesta a preguntas de los periodistas tras presentar los nuevos vehículos adquiridos por el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, destacando que, de cara a las cuentas del próximo año, “ya sabemos el techo de ingreso y lo que nos queda ahora es ver el reparto del gasto”.

En este contexto, el máximo representante de la institución provincial ha recalcado que “quiero hacer un presupuesto que sirva ya para las próximas ediciones anuales”, motivo por el que “la idea es intentar recuperar lo que la Diputación debe de ser, tener muy claro qué servicios tiene que prestar con mucha prioridad y, a raíz de eso, montar una estructura, un organigrama, mucho más funcional, más reducido y más eficaz”.

Al respecto, ha señalado que “no podemos tener cuatro departamentos en un departamento porque te crea una estructura tan difusa que a la hora de tomar decisiones” provoca “unos conflictos de competencia que hacen muy ineficaz a la Diputación”, una institución que debe tener “un diseño muy sencillo”. Por eso, el objetivo es “hacer una Diputación mucho más sencilla en su organigrama, más eficaz en su funcionamiento e infinitamente más eficiente en la resolución de los problemas”.

En este sentido, el presidente ha puesto como ejemplo el departamento de Fondos Europeos, que “tiene que tener una estructura única, que sea el que vele con la vista siempre pensando en Bruselas y dominando idiomas”, todo ello para “esponjizar todas las partidas presupuestarias que surjan de Bruselas”.

La institución provincial “tiene unos cometidos que tiene que realizar, y lo vamos a realizar, y no renunciar a esos grandes objetivos que tiene la Diputación que es vertebrar los pueblos, hablar de desafío territorial de verdad, no a través de enunciados, y hacer políticas transversales, que nadie haga la guerra por su cuenta”, ha remarcado.

Así las cosas, el presupuesto “va a ser prácticamente el mismo, creo que va a subir muy poco”, ha dicho Fuentes, quien ha agregado que “no va a haber grandes cambios en cuanto a la estructura del presupuesto en las grandes áreas, pero sí se van a reducir esas áreas para que sean más eficaces y más eficientes”.

En definitiva, Fuentes ha apostillado que se va a intentar que la aprobación del presupuesto sea “por consenso”, tratando de “encajar las propuestas de los otros grupos”, aunque se daría por “contento con la abstención”. “El 98 por ciento de las cosas locales es sentido común, repartir con mucha equidad y con mucha justicia y no tirar el dinero, eso sí lo tengo clarísimo”, ha concluido el presidente de la Diputación cordobesa.