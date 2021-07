El PSOE de Baena exige a la alcaldesa que entregue a la protectora de animales los 5.000 euros presupuestados

El grupo municipal socialista de Baena ha exigido a la alcaldesa y a su equipo de gobierno que "atienda las demandas de la protectora de animales Flacuchos y que ejecute el presupuesto que ya esta en vigor, con los 5.000 euros de inversión que desde el PSOE se incluyeron". Esta partida, apuntan, "fue aprobada a pesar del voto en contra de PP y Cs", todo ello con el objetivo "de mejorar las instalaciones para albergue de animales junto al punto limpio, lo que permitiría a la asociación poder desarrollar su labor en unas mejores condiciones y no tener que destinar recursos propios a esa necesaria ampliación y mejora de las instalaciones.

Al igual que ya se invirtió en las instalaciones existente junto al campo de tiro que utiliza una de las protectoras, recuerdan desde el PSOE, "es conveniente adecuar las otras instalaciones municipales junto al punto limpio en las cuales desarrolla su actividad otras de las protectoras, que ha visto incrementada su actividad y que precisa de un ampliación y mejora".

Cabe recordar que, en estos momentos, "el Ayuntamiento no cuenta con un contrato en vigor para la gestión de la recogida de perros vagabundos, lo que esta suponiendo que la actividad de las dos protectoras de animales existentes en Baena -Flacuchos y Compañero fiel- se haya incrementado, haciéndose cargo de un servicio que debería prestar el Ayuntamiento y que están asumiendo las protectoras de manera ejemplar".

"Estamos hablando de 5.000 euros que debería destinar inmediatamente la alcaldesa para dignificar las instalaciones y, permitir que puedan seguir realizando, de manera voluntaria por parte de todos los componentes de la protectora, un servicio público que tendría que estar haciendo el Ayuntamiento y que, por la nefasta gestión del equipo de gobierno, en este y en otros tantos temas, no se está realizando".

A su vez, el PSOE ha acusado al ayuntamiento baenense de "falta de sensibilidad" ya que, "a la falta de instalaciones dignas se unen que no disponen de los recursos económicos imprescindibles para garantizar el bienestar animal que establece la normativa y que se debe de dar a dichos animales". Por todo ello, han exigido a la alcaldesa "que trabaje, que deje su política de fotos vacías, que enmiende el error que cometió votando en contra y que empiece a ejecutar la inversión así como atienda las necesidades básicas de dicha protectora".

Además, han calificado de "lamentable" que el presupuesto de 2021, "dado que la alcaldesa no lo llevo a pleno hasta mayo de 2021, no haya empezado a estar operativo hasta finales de Junio, pero ahora que ha entrado en vigor, no hay excusas para no ejecutarlo a la mayor brevedad posible, pues ya hemos perdido medio año. La ejecución del presupuesto municipal es clave, necesaria y urgente, pues es una herramienta imprescindible a la hora de generar empleo y actividad económica en nuestro municipio".