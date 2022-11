Las primeras heladas de la temporada se dejan notar en Córdoba

El frío ha llegado y las primeras heladas de la temporada se han dejado notar en la provincia de Córdoba en la jornada de este martes 29 de noviembre, con valores en negativo en el termómetro en distintos municipios.

Así, según los datos provisionales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en el observatorio de Espiel - Central Térmica la temperatura mínima ha bajado hasta los -1.3 °C y en Valsequillo hasta los -1.2 °C.

Por su parte, en la estación meteorológica de Montoro-Vega Armijo el termómetro se ha quedado en 0.1 °C y en Córdoba Aeropuerto la temperatura mínima registrada ha sido de 1.2 °C.

En la previsión de la semana adelantada este lunes por el Colectivo Meteofreak, se señalaba que se registraría una brusca bajada de las temperaturas. Tras las agradables máximas registradas durante el fin de semana pasado, desde la tarde del lunes el termómetro vivirá un marcado descenso térmico con la entrada de viento de componente norte. El paso de un débil sistema frontal a comienzos de semana, y que en Córdoba no tendrá repercusión, irá acompañado de aire frío en altura que quedará ya estancado sobre la vertical peninsular. Esto hará que las temperaturas bajen del orden de 4 a 6 grados en toda la provincia, hasta dejar máximas estabilizadas en el rango de los 14 a 16 grados, y mínimas por debajo de los 5 grados en la mayor parte del territorio cordobés.

