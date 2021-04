El PP cuestiona que Díaz no cediera el castillo de Belalcázar al Ayuntamiento cuando era presidenta de la Junta

La parlamentaria autonómica del PP de Córdoba Beatriz Jurado ha cuestionado este miércoles "por qué la Junta de Andalucía no cedió el castillo de Belalcázar al Auntamiento de la localidad cuando Susana Díaz era la presidenta", a la vez que ha recordado que "ni siquiera lo llegó a visitar en su etapa al frente del Ejecutivo andaluz".

Según ha destacado Jurado en una nota, "el gobierno de Juanma Moreno ha invertido más en el patrimonio de Córdoba y en todos sus espacios culturales que todos los gobiernos socialistas que sólo se acordaban de Córdoba en época electoral, donde venían, prometían y si te he visto no me acuerdo".

Así, ha detallado que "en los últimos dos años, con mucho esfuerzo de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, se han recuperado espacios tanto culturales como patrimoniales que estaban cerrados a la ciudadanía, frente a la desidia de los gobiernos socialistas durante décadas".

Al respecto, Jurado ha aseverado que "la inversión en patrimonio es patente frente a la dejadez de los gobiernos del PSOE que en la provincia sólo invirtieron en promesas incumplidas y titulares en medios de comunicación".

En el caso concreto del castillo de Belalcázar, ha agregado, "el Gobierno andaluz ha invertido cerca de 1,3 millones de euros desde 2019 en su restauración, mejoras de seguridad y accesos, visitas guiadas, redacción del proyecto de musealización y su mantenimiento".

En concreto, en el presupuesto de este año hay prevista una inversión de 350.000 euros para la musealización del castillo, "fundamental para su interpretación y mayor conocimiento del visitante", ha resaltado.

Además, ha apuntado que "más de 900 personas han conocido este castillo con visitas guiadas y las puertas no se han cerrado durante este año de pandemia donde los grupos llegaron a ser de nueve personas, abriendo el castillo únicamente al municipio de Benalcázar".

"El oportunismo político de Díaz no tiene nombre, en su afán de recabar apoyos para su causa personal y política, no le duelen prendas de enfangar una gestión brillante y eficaz de la Junta en esta infraestructura patrimonial, que fue declarada BIC en 1985 y que es propiedad de la administración autonómica desde 2008", ha señalado Jurado, quien ha dicho que "quedan muchas inversiones por realizar en un conjunto que beneficia tanto turística como culturalmente a toda la comarca de Los Pedroches".

Además, la parlamentaria popular ha valorado que "otros espacios culturales olvidados por el PSOE ahora empiezan a ser un referente, como el Teatro Cómico en Córdoba, el yacimiento de Ategua y los Baños Árabes".