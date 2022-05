La plantilla de LGC Fruit, vinculada a Zumosol, irá a la huelga

La plantilla de LGC Fruit, conformada por más de 60 trabajadores, iniciará el próximo lunes 16 de mayo una huelga indefinida para exigir un plan de viabilidad que garantice el futuro de la empresa de envasado de zumos ubicada en Palma del Río, que actualmente se encuentra en preconcurso de acreedores, así como el pago puntual de las nóminas e información veraz sobre la situación de la empresa y sus planes de negocio.

El secretario General del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, ha explicado que la empresa no se ha presentado al acto de conciliación en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla), motivo por el que los trabajadores han decidido iniciar una huelga indefinida con el objetivo de presionar a la empresa para que aclare el futuro de la misma.

En este sentido, CCOO recuerda que el pasado 13 de diciembre la empresa entró en preconcurso de acreedores y en enero presentó un ERTE sin acuerdo que la Delegación de Empleo ha denunciado por presuntas irregularidades. “La empresa no está siendo clara. Desde hace un año aproximadamente viene retrasándose en el pago de la nóminas al menos un mes y no está respondiendo a los requerimientos de información de la representación de los trabajadores y trabajadoras”, resume el responsable sindical.

Jiménez añade que la situación de LGC Fruit está muy relacionada con la de Zumosol, ya que ésta mantiene una importante deuda con la primera que durante varios años ha envasado los zumos de la famosa marca. “Según la empresa, Zumosol le debe unos 4 millones de euros, algo que no hemos podido confirmar precisamente por la falta de información sobre la actual situación económica de la firma y su plan de futuro”, incide el responsable de Industria de CCOO de Córdoba.

En principio, tanto la planta de Zumosol como la de LGC Fruit era una sola fábrica, que fue dividida en dos –la parte de exprimido y la de envasado-, siendo alquilada la primera a Citrosuco, y la otra a LGC Fruit, que posteriormente la adquirió y que envasaba la marca Zumosol.

Precisamente estejueves, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, visitará a los trabajadores de Zumosol para conocer de primera mano la situación en la que se encuentran, visita que aprovecharán también los compañeros y compañeras de LGC Fruit para trasladarle también su preocupación por el futuro de la planta de envasado.

