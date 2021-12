Planas: "Un céntimo en el precio de la leche al productor es más que miles de millones en ayudas"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, no ha descartado este jueves la posibilidad de aprobar ayudas ante la subida de los costes de producción que están haciendo inviables muchas explotaciones ganaderas, si bien ha afirmado que "solamente un céntimo en el precio de la leche al productor son mucho más que miles de millones en materia de ayudas".

En una entrevista a la Cadena Cope recogida por Europa Press, Planas cree que hay que "saber buscar el instrumento justo para proteger a los agricultores" y ha añadido que ya hay empresas de la distribución e industrias que están respondiendo "favorablemente" y están incrementando los precios.

Planas ha reconocido que hay preocupación pero ha confiado en que se acabe logrando una retribución más justa para los productores. "Es un desarreglo en la economía mundial que ha estado año y medio parada, o a ralentí y que se ha puesto en marcha de forma muy intensa, se ha incrementado mucho la demanda, no tanto la oferta, con un incremento medio, según la FAO, de un 30% de los precios en el sector de la agricultrua", ha detallado.

El ministro ha reconocido además que se han incrementado los costes de producción sobre todo por dos factores: los fertilizantes vinculados al gas y "la más preocupante", los piensos, que suponen un 52% de los insumos del sector primario español.

Respecto a la ley de la cadena alimentaria, cuya reforma se aprobó la semana pasada, con el fin de que ninguno de los eslabones venda a pérdidas, el ministro ha señalado que "es importante examinar los márgenes para poder hacer un reparto mas equitativo del valor".

No obstante, ha señalado que en el caso del sector lácteo estos màrgenes "son muy estrechos", con lo que "hay que analizar lo que hacer".

Planas ha afirmado que "precisamente" esta ley está pensada "para dar transparencia a la formación de precios", ya que los contratos por encima de mil euros deben ser todos por escrito, "lo que va a favorecer sin duda la claridad en las relaciones".

En este sentido, ha explicado que desde su ministerio ha vuelto a plantear en la Unión Europea el tema de los piensos y fertilizantes. "Tenemos que ver dentro de la cadena cómo podemos situar esos márgenes", ha señalado.

