Las obras en la A-306 que une Córdoba con Jaén eliminarán 51 cruces peligrosos

Las obras que la Junta de Andalucía ejecuta en la carretera A-306 que une Córdoba con Jaén por El Carpio eliminarán 51 cruces peligrosos en esta vía, además de ampliar la calzada y añadir un tercer carril en tramos conflictivos.

La intervención, con una inversión de 15.177.488 euros con cargo a la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Jaén, ha comenzado recientemente. Supondrá la reforma integral de 16 kilómetros que abarca la rehabilitación integral del firme y la eliminación de 51 accesos peligrosos, que se canalizarán a través de nuevos caminos de servicios y la remodelación de una decena de cruces.

Se trata de reordenar los 51 accesos directos existentes en la actualidad a caminos de servicio y caminos rurales (23 en margen izquierda y 28 en margen derecha) y se asfaltarán los accesos a estos caminos para una incorporación más segura.

Todas estas incorporaciones se canalizarán en una decena de nuevas intersecciones tipo T con carril de espera central (cuatro de ellas existentes para su remodelación) en diferentes puntos del trazado, así como la construcción de una glorieta para canalizar el tráfico de las carreteras A-321 y JV-200. También se construirán dos ramales de transferencia, uno de entrada y uno de salida, a la altura del kilómetro 41.

Para señalización, balizamiento y defensas, se van a instalar 25 kilómetros de barrera de seguridad vial tipo bionda, 340 señales verticales y se pintarán 52 kilómetros lineales de nuevas marcas viales. También se han proyectado tratamientos geotécnicos en zonas de mayor problemática a base de muros de escollera y repies de terraplén también de escollera.

El viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Mario Muñoz-Atanet, ha explicado los pormenores de estas obras en una visita a la A-306 a su paso por Torredonjimeno (Jaén), donde se realizan trabajos de seguridad vial y mejora de capacidad de la citada vía, que une las provincias de Córdoba y Jaén por El Carpio y Torredonjimeno.

También se construirá un tercer carril adicional en tramos de más peligrosidad para facilitar los adelantamientos en una vía transitada por tractores y maquinaria agrícola. Así, las obras sobre la calzada consistirán en el ensanche de la plataforma para ejecutar los carriles adicionales en intersecciones, alojar carriles de aceleración y deceleración y carriles centrales de espera.

En esta ampliación de la calzada destaca un tramo de dos kilómetros --del 51,9 al 53,8--, que cuenta con una rampa en sentido ascendente con pendientes de hasta el ocho por ciento, donde se habilitará un tercer carril para vehículos lentos. Igualmente, se rehabilitará el firme en estos 16 kilómetros y se ejecutarán 17 kilómetros de vías de servicio asfaltadas a ambos márgenes de la carretera.

Así, la mejora de la capacidad de la A-306 se desarrolla entre los kilómetros 41,8 y 57, en el término municipal de Torredonjimeno. Este tramo presentaba unos niveles bajos de servicio debido a la numerosa presencia de vehículos pesados, sobre todo tractores y maquinaria agrícola, que comprometen la seguridad vial. La carretera cuenta con un carril por sentido que dificulta el adelantamiento.

El firme se encuentra bastante deteriorado (zonas de cuarteo, fisuras y blandones), ya que el vial es transitado principalmente por tractores de las fincas colindantes con grandes cargas durante la recolección de la aceituna. Estos tractores obligan a reducir la velocidad al resto de usuarios al no disponer de arcén suficiente para que se aparten y sean adelantados/rebasados con facilidad.

Además, la mayoría de accesos son directos desde caminos en tierras, por lo que, en época de lluvias, arrastran barro en los neumáticos que desprenden en la vía, lo que conlleva riesgos de deslizamiento sobre la plataforma.

Como novedad, para el refuerzo del firme existente se emplearán materiales asfálticos sostenibles. Estas mezclas están producidas a temperatura máxima de 140 grados y con características singulares, como que al menos el 20% será material fresado procedente de carreteras deterioradas o el 0,5% de material reutilizado como polvo de neumáticos.

El uso de estos materiales en esta obra evitará emisiones a la atmósfera equivalentes a 1.000 viajes en coche de ida y vuelta de Jaén a Sevilla o 2.700 desplazamientos en coche entre las ciudades de Jaén y Granada.

Esta obra, que cuenta con una financiación Feder del 80%, se integra dentro de las actuaciones de la ITI de Jaén en materia de carreteras, en las que el Gobierno andaluz tiene previsto 55 millones de euros.

