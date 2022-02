Montilla determina dejar de pulverizar desinfectantes en la vía pública

El pleno de este miércoles del Ayuntamiento de Montilla ha acordado por unanimidad modificar el contrato de limpieza viaria con la empresa CESPA y dejar de pulverizar hipoclorito sódico en la vía pública tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud, por diferentes motivos, de salud entre ellos, y en la línea de lo ya establecido por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en el documento del Procedimiento de Limpieza y Desinfección en Superficies y Espacios. Covid -19, con fecha del 5 de octubre de 2020.

La delegada de Obras Municipales, Servicio Públicos y Medio Ambiente, Raquel Casado explicó que “no se considera necesario continuar con las labores de pulverización de desinfectantes en la vía pública, aunque sí se deba continuar con las labores de desinfección del mobiliario urbano y de los parques, en especial “aquel mobiliario urbano o de parques que haya sido identificado como de mayor riesgo y frecuencia de contacto entre personas”.

Según señaló ante el pleno Casado, los motivos de esta recomendación en la reducción de desinfecciones de la vía pública son varios, entre ellos no solo está el avance científico realizado desde el inicio de la crisis sanitaria o que, como señala el documento de la Consejería de Salud “la pulverización o fumigación directa de los espacios al aire libre, como las calles, parques, etc. no tendría el efecto deseado”.

Sobre todo, la OMS ya no considera las calles y aceras como reservorios del virus y “la pulverización de desinfectantes al aire libre podrían llegar a ser nocivas para la salud de las personas y causar irritación o daños en los ojos, las vías respiratorias o la piel, cuando no se realicen de forma adecuada”.

No obstante, según ha explicó Casado en el pleno de anoche, se continuará con “una adecuada limpieza viaria necesaria, que forma parte de las medidas de salud pública generales enfocándose, eso sí, en las labores de limpieza y desinfección de las superficies en las que pueda existir un contacto entre las distintas personas, como es el mobiliario existente en las calles y en los parques, como los bancos, barandillas, juegos recreativos infantiles, papeleras, etc.