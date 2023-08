La Junta verificará las fuentes públicas de la Campiña sobre las que alertan de “alta contaminación”

La Junta de Andalucía ha informado este jueves de que verificará “todas y cada una” de las fuentes de pueblos de la Campiña sobre las que Ecologistas en Acción ha alertado de “niveles muy por encima de lo permitido en nitratos para agua de consumo humano”, de modo que técnicos de la administración analizarán ahora si están conectadas o no a la red de distribución de agua de consumo humano.

En este sentido, desde el Ejecutivo regional han apuntado a Europa Press que, “si están conectadas a la red, la Junta puede verificar el estado” de las mismas, dado que tiene acceso a los boletines analíticos del agua de las fuentes, boletines que hace el gestor de aguas, en este caso el Ayuntamiento del término en el que se ubique o la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa).

No obstante, han precisado que, si no están conectadas a la red de distribución, “es responsabilidad del Consistorio el control”, así como “el tratamiento” e informar a los consumidores de la situación de la misma, tomando medidas como la clausura de la fuente y poner un cartel que recoja que el agua no es potable.

Las fuentes

Durante el mes de junio, Ecologistas en Acción ha realizado mediciones de nitratos en el agua en el sur de la provincia. Este trabajo de campo ha sido realizado con “un sencillo medidor de nitratos al alcance de la ciudadanía y si bien, los resultados no tienen toda la precisión de un laboratorio acreditado, son útiles para advertir a la población de la contaminación de las aguas e instar a la Administración para que tome medidas”, ha indicado el colectivo en una nota.

En concreto, han detallado que las fuentes públicas del Pilar de La Huerta en Montalbán; El Aljamil, el Aceituno o La Membrilla en Aguilar; Zapateros, San Francisco o La Alcubilla en Montilla, y de los Gitanos y de los Caños Dorados en Fernán Núñez “triplican el valor establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, precisando que “la Fuente de La Alameda en Montemayor quintuplica este valor seguro”.

Asimismo, en el Pilar de Montalbán, de las Piedras en Aguilar, la de Rodas en las proximidades de La Rambla, la Fuente Nueva o Tintín en Montilla, la Fuente Redonda en Fernán Núñez y el Pozuelo y el Caño Gordo en Montemayor “duplican dichos valores”.

“Aunque este problema principalmente afecta a la Campiña por el tipo de agricultura que se practica y, probablemente por la tipología de suelo, también hay niveles por encima de lo establecido para agua de consumo humano en Lucena (Fuente de la Calzada y de Pedro Gómez), Rute (el Pilón del Mercado), Luque (Fuente de Luque) o en Baena (Pilar de la Cañada)”, han precisado.