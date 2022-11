Hallado el refugio antiaéreo utilizado en la Guerra Civil en Añora

En 1937, en plena Guerra Civil, la comarca de Los Pedroches sufrió numerosos bombardeos por parte de las tropas sublevadas contra el gobierno de la República. Esto ocasionó que en esta zona del norte de la provincia de Córdoba se construyeran refugios antiaéreos para que la población y el ejército republicano se protegiera de dichos ataques. En Villanueva de Córdoba, Pozoblanco o El Viso son conocidos y se conservan estos refugios antiaéreos contra los bombardeos. Pero en la localidad de Añora, pese a que había llegado de generación en generación la existencia de un refugio similar, no se había localizado. Hasta ahora que, tras una investigación y excavaciones, se ha hallado el lugar en el que miembros de la tropa republicana corrían a protegerse cuando desde el cielo caían bombas.

“Era de conocimiento popular el hecho de que en la zona de la Ermita de la Virgen de la Peña siempre se hablaba de que había un refugio antiaéreo”, explica a Cordópolis el alcalde de Añora, Bartolomé Madrid. De hecho, hace unos años, aprovechando unas obras de mejora del pavimento en el recinto de la ermita, el Consistorio realizó unas catas en busca del refugio. Pero no se encontró nada.

Sin embargo, el Ayuntamiento mantuvo su intención de realizar un estudio para buscar el refugio antiaéreo cuyo conocimiento era “masivo entre la población” de Añora. Y encontró la oportunidad con un programa de ayudas de la Delegación de Memoria Histórica de la Diputación Provincial. Concedida una subvención, fue en septiembre pasado cuando se inició un estudio, con la colaboración de la Universidad de Córdoba.

Con georradar y otras ténicas de prospección, se analizó el terreno del entorno de la ermita y los resultados mostraron a los investigadores que la zona presentaba “anomalías” compatibles con la existencia del refugio antiaéreo bajo tierra. “Supimos que había algo”. Y en octubre arrancaron los trabajos para excavar la zona señalada. Esa excavación dio resultados: a una profundidad de unos tres metros se halló el techo de una galería que pertenecía al antiguo refugio.

El hallazgo de ese túnel, excavado en la propia roca, dio pie a que una empresa especializada se hiciera cargo de los trabajos para poder entrar en la galería hasta el final, estudiar con precisión el estado del refugio y su extensión.

Aún a la espera de los resultados concretos de ese estudio con las dimensiones exactas, la altura y la situación en la que se encuentran las paredes del refugio, ya se conoce que se trata de “un sistema de galerías que va a terminar en la propia ermita”, cegado después su acceso desde ella, explica el alcalde.

Tras el hallazgo de la existencia del refugio antiaéreo de Añora, los resultados del estudio sobre su estado servirán para conocer “si es posible su puesta en valor” y será entonces cuando el Ayuntamiento determine los próximos pasos que seguirá con este trozo recuperado de la memoria histórica del pueblo.

