El Gobierno prorroga otros cuatro años el plan para encauzar el río Cabra

Las obras de encauzamiento del río Cabra en la localidad que le da nombre se van a retrasar. Los trabajos se dieron por paralizados el 21 de diciembre de 2021, aunque estaban parados al menos desde noviembre de 2020. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ya ha resuelto el contrato. Eso sí, no se prevé el reinicio de las obras antes de 2023.

Según una respuesta parlamentaria al senador del PP y alcalde de Cabra, Fernando Priego, a la que ha tenido acceso este periódico, el Ayuntamiento y el Gobierno han prorrogado otros cuatro años más el convenio que firmaron en enero de 2019 para la ejecución de unos trabajos que pretenden acabar con los problemas de inundabilidad que provoca el río cuando hay lluvias intensas. Es habitual que el río Cabra se desborde y acabe afectando a algunas zonas del casco urbano.

Las obras del proyecto de restauración ambiental e integración urbana y paisajística del tramo alto del río Cabra fueron adjudicadas en el año 2019 por un importe de 2,5 millones de euros. El contrato se formalizó el 22 de febrero de 2019, en favor de la empresa contratista -Compañía General de Construcción Abaldo, S.A. El proyecto permitirá integrar el río Cabra en el municipio urbano, a la vez que restaurar el paisaje a su paso por la localidad. No obstante, los trabajos están suspendidos. El Gobierno asegura que otro de los problemas de las obras fue la “suspensión parcial” de los trabajos entre el 31 de marzo y el 27 de mayo de 2020. El más importante es que “aún no se dispone de la totalidad de las fincas afectadas”.

Ahora, el Gobierno sostiene que va a encargar a la empresa pública Tragsa la redacción de un nuevo contrato de obra para acabar la intervención. Para ello, ya se han iniciado los trabajos de recopilación de información, actualización de las expropiaciones y un análisis de los trabajos ya desarrollados y los pendientes. “Tras la redacción y aprobación del nuevo proyecto en el que se revisen y actualicen las actuaciones que no se ejecutaron en el contrato de obras resuelto, se procederá a la licitación del contrato de obras”, afirma el Ejecutivo.

Eso sí, los trabajos no van a comenzar en 2023. El Gobierno, en su respuesta parlamentaria, ha asegurado que se ha decidido prorrogar otros cuatro años más el convenio y que, de momento, no hay dinero previsto en los presupuestos del próximo ejercicio. Como pronto, se regresará a intervenir en la zona a partir del año 2024.

