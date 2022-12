El Gobierno desistirá en tres años del proyecto piloto del tren del Valle del Guadalquivir si no es utilizado

El Gobierno le da tres años al proyecto piloto para el tren en el Valle del Guadalquivir. Si en ese plazo su uso no es suficiente, lo caducará, según consta en una respuesta parlamentaria a preguntas del diputado del PP por Córdoba Andrés Lorite.

Tres años es el plazo que tiene que aprobar el Consejo de Ministros cuando declare la Obligación de Servicio Público (OSP) en el Valle del Guadalquivir. Esta terminología obliga al Ejecutivo a afrontar el déficit de explotación comercial que tiene una línea de ferrocarril para Renfe pero que es declarada de interés público. En Córdoba ya existe esta figura para el Media Distancia que une Villarrubia con Alcolea, y, sobre todo, Córdoba con el campus universitario de Rabanales.

El proyecto piloto nacerá en cuanto entren en vigor los Presupuestos Generales del Estado del 2023. A los 30 días el Gobierno nombrará a una persona de la Secretaría General de Transportes para que comience a trabajar en la frecuencia, horarios y tarifas a utilizar. Y encargará a Renfe que presente los servicios “en el plazo más breve posible”, según consta en la respuesta.

Eso sí, el Ejecutivo advierte que la declaración de OSP no es para toda la vida. Si en tres años no tiene un “nivel de utilización suficiente”, el Gobierno no le dará continuidad. Al contrario, el Ejecutivo se reserva la prórroga indefinida en caso contrario, que de repente sea un servicio muy demandado por los ciudadanos de la zona.

Actualmente existe una línea de ferrocarril que une todo el Valle del Guadalquivir, desde Palma del Río hasta Villa del Río, con parada en Córdoba capital. Pero se usa poco por una razón: las estaciones no están cerca de las poblaciones. Para llegar hay que coger el coche.

El proyecto piloto consiste en dotar a los ayuntamientos de recursos financieros suficientes como para disponer de una línea de autobús que se coordine en sus horarios con la llegada del tren. Además, se reformarán estaciones actuales que están en desuso, como es el caso de Montoro o Almodóvar del Río.

El objetivo final pasa por lograr una intermodalidad de verdad en el Valle del Guadalquivir y conseguir descarbonizar el transporte, especialmente en los movimientos entre Córdoba capital y los grandes municipios del Valle del Guadalquivir.