Denuncian la inacción de la administración para rehabilitar el histórico Puente Mocarra en Espiel

Los vecinos de la localidad cordobesa de Espiel que vienen pidiendo desde hace tiempo la rehabilitación y protección de un histórico puente de esta localidad -denominado Mocarra o de Marimiguel, que se erige sobre el arroyo de Los Molinos y que formaba parte de una vía pecuaria utilizada por los ganados trashumantes de la Mesta entre Extremadura y Córdoba-, han denunciado la inacción de las administraciones ante el estado de este elemento del patrimonio.

Más de un centenar de vecinos del municipio - en concreto ya son 124 los que han sumado su respaldo a esta iniciativa-, constituidos en un movimiento para reclamar la conservación del puente, se dirigieron a las distintas administraciones para conseguir que se actúe ante el deterioro de la edificación y se rehabilite. Sin embargo, hasta ahora y después de denunciarlo públicamente a través de este periódico en febrero pasado, no han encontrado respuesta fructífera a su petición, de ventanilla en ventanilla de la administración. Y, mientras, advierten, el puente se encuentra "en un estado lamentable".

Recuerdan que enviaron un requerimiento telemático a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Junta de Andalucía, en una instancia firmada por dichos 124 vecinos de Espiel, reclamando la rehabilitación del puente. "No se ha recibido respuesta", por lo que han vuelto a insistir, explica en un escrito uno de los promotores de esta iniciativa, José Soriano, junto a sus vecinos. Sostienen que es dicha Consejería "la entidad responsable principal por ser vía pecuaria y, según la ley, es la garante de su mantenimiento y/o en todo caso convertirla en paso de excursionistas, vía verde o camino ecológico".

En un primer momento, dirigiéndose a la Junta de Andalucía para pedir la rehabilitación del puente, los vecinos obtuvieron una primera respuesta señalando que la responsabilidad era de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). De hecho, ante la insistencia de los vecinos de Espiel solicitando la rehabilitación del puente, de nuevo la administración autonómica contestó que no se podía hacer obra sin el expreso consentimiento de la Confederación y que, en todo caso, sí podrían presupuestar el desbroce del arroyo como responsabilidad de la delegación de Agricultura al tratarse de una vía pecuaria. A esa responsabilidad última se agarran los vecinos de Espiel para insistir en que dicha Consejería actúe ya.

Y, por otra parte, también pusieron en conocimiento de la CHG su petición, enviando una carta a esta entidad "recordando su compromiso, de palabra, de desbrozar el arroyo" sobre el que se eleva el puente. Sobre la responsabilidad de la Confederación, los vecinos recuerdan que en los años 70 del pasado siglo se construyó un nuevo puente aguas abajo del arroyo y para poder hacer esa obra -que por otra parte supuso la destrucción del pretil del puente-, intervino la Confederación Hidrográfica para dar su aprobación, "con lo cual asumió su responsabilidad", a la que ahora apuntan los vecinos para reclamar que actúe en este caso.

Asimismo, este grupo de espeleños también ha acudido a su ayuntamiento. Han dirigido al Consistorio de su pueblo una reclamación a la Junta Municipal "para que intervenga en el enredo y exija responsabilidades entre la Confederación Hidrográfica y Vías Pecuarias".Y, asimismo, han establecido comunicación con Hispania Nostra, asociación facultada para reclamar la rehabilitación del patrimonio.

Los vecinos lo tienen claro: "En definitiva, la Junta a través de Vías Pecuarias tiene que arreglar el puente por ser su responsabilidad". En ese empeño van a seguir y recuerdan que la ley obliga a los titulares de los bienes del patrimonio andaluz -ya sean particulares o la administración- a "conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores".

Los promotores de esta iniciativa recuerdan que en la primera respuesta que obtuvieron de la delegación de Agricultura y, para su sorpresa, les señalaron que según la documentación que obra en su poder, no consta como tal puente si no, como un “portón” sobre el arroyo de Los Molinos del cordel Córdoba-Extremadura que pasa por Villaviciosa, Espiel y Fuente Obejuna.

Los vecinos, que conocen bien el lugar, indican que se trata "a todas luces" de un puente, "imprescindible" para pasar por encima del arroyo de Los Molinos. Este puente, según costa en archivos antiguos del Ayuntamiento de Espiel que han consultado los vecinos, fue rehabilitado ya en el año 1748, "lo que constata su antigüedad que, posiblemente sea más por la propia antigüedad de las vías pecuarias" e incluso se habla de su origen romano.

