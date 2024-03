Cinco municipios cordobeses pierden líneas de teléfono fijo por el apagón del cobre

Hasta 54 municipios de Andalucía sufren -o sufrirán próximamente- pérdidas de líneas fijas de teléfono por el llamado apagón del cobre, entre ellos cinco localidades de la provincia cordobesa: Córdoba capital, Encinas Reales, Lucena, Peñarroya-Pueblonuevo y PosadasAdemás, en caso de contar con ella, también se quedarán sin conexión a Internet de ADSL.

Este menoscabo acabará siendo parcial -con más o menos vecinos perjudicados- o total, incluso, en determinados pueblos. De esta manera, la inmensa mayoría de esas desconexiones será una realidad a lo largo de este año. Así se desprende de diversas cifras procedentes de la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones y del Instituto Nacional de Estadística recogidas por Adamo, operador especializado en el ámbito rural.

Este corte de conectividad, que afecta especialmente a las localidades de menor tamaño, se debe al apagón de la red de cobre sobre el que la propia CNMC lleva tiempo realizando comunicaciones. Como consecuencia, aquellos que carezcan ahora de fibra óptica y no migren a ella se quedarán sin teléfono fijo y sin Internet.

En esos 54 municipios residen, al menos, 25.000 familias damnificadas por este apagón, una parte de las cuales se encuentra ahora en serio riesgo de aislamiento. Esos hogares y localidades se ubican, con este desglose, en las siguientes provincias: Granada (7.000 viviendas en 25 poblaciones), Sevilla (9.000 en 12), Almería (4.500 en 6), Huelva (2.000 familias perjudicadas en 6 municipios) y Córdoba, con cerca de 2.000 inmuebles amenazados en 5 localizaciones.

Por provincias, estos son los municipios afectados:

ALMERÍA: Almería, Arboleas, Balanegra, Cuevas del Almanzora, El Ejido y Roquetas de Mar.

CÓRDOBA: Córdoba, Encinas Reales, Lucena, Peñarroya-Pueblonuevo y Posadas.

GRANADA: Agrón, Albolote, Aldeire, Almuñécar, Alquife, Benamaurel, Castilléjar, Cortes y Graena, Escúzar, Ferreira, Gor, Ítrabo, Jérez del Marquesado, La Malahá, La Peza, Molvízar, Nívar, Ogíjares, Polopos, Puebla de Don Fadrique, Purullena, Salobreña, Sorvilán, Valle del Zalabí y Zújar.

HUELVA: Aljaraque, Beas, Calañas, Lepe, Lucena del Puerto y San Juan del Puerto.

SEVILLA: Alcalá de Guadaíra, Brenes, Carmona, Coria del Río, Dos Hermanas, El Castillo de las Guardas, Lora del Río, Mairena del Aljarafe, Morón de la Frontera, Palomares del Río, Pedrera y Utrera.

