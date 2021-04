CCOO y UGT lamentan la cuarta víctima mortal en accidente laboral en Córdoba en lo que va de año

CCOO y UGT han lamentado en sendos comunicados la muerte de la cuarta víctima mortal en accidente laboral en lo que va de año, un autónomo de 44 años que murió en la tarde de este sábado tras sufrir una caída en la localidad cordobesa de Montemayor, la número 34 en Andalucía según el 'Contador de la Vergüenza' del sindicato.

UGT ha afeado esta cuarta muerte en menos de cuatro meses en 2021, a pesar del descenso de la actividad provocado por la pandemia. Para el responsable de salud laboral del sindicato en la provincia, Jaime Sarmiento, estos números son "altamente preocupantes porque hay menos trabajadores en activo y menos actividad, sin embargo, las cifras de siniestralidad laboral siguen creciendo".

En este sentido, Sarmiento recuerda que los accidentes por caídas de distintas alturas son muy frecuentes y "se pueden evitar con la aplicación rigurosa" de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (PRL).

Por ello, el representante de UGT Córdoba aboga por aumentar la información y la formación de los trabajadores en PRL, ya sean del Régimen General o del de autónomos, porque "la siniestralidad laboral no puede seguir cobrándose vidas, no podemos seguir permitiendo que un trabajador salga de casa y no regrese nunca más por un accidente que podría haberse evitado".

Sarmiento señala que en la última reunión del Instituto Provincial de Riesgos Laborales pidieron a la Junta de Andalucía material para realizar campañas preventivas e informativas en los puestos de trabajo de aquellas empresas con riesgo de que sus trabajadores sufran accidentes por caídas desde diferentes niveles o accidentes por estrés térmico, ya que ya mismo las altas temperaturas se harán presentes en la provincia.

Por su parte, el responsable de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, ha querido transmitir a la familia y allegados del fallecido el pésame del sindicato que reclama que esta nueva muerte no caiga en saco roto y no se quede en una mera estadística. En este sentido, Martín insiste en que “es necesaria una acción coordinada por parte de administraciones, empresas y sindicatos para tratar de poner freno a esta lacra que se ha cobrado ya demasiadas vidas”.

Además, y a la espera de conocer las circunstancias en las que se ha producido el desgraciado accidente, el responsable sindical ha hecho hincapié en que es perentorio que la Inspección de Trabajo actúe y controle el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales. “Actuar cuando ya se ha producido el accidente o la muerte no tiene sentido, hay que actuar antes, prevenir, prever, porque los accidentes tienen enormes costes sociales y personales que no nos podemos permitir”, remarca Martín.

Por otra parte, el responsable de Salud Laboral recuerda que los accidentes de caída en altura suelen tener gravísimas consecuencias y por ello es importante extremar las medidas de seguridad y facilitar a los trabajadores la formación necesaria para que hagan un uso adecuado de las medidas de prevención y seguridad.