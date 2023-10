El Ayuntamiento de La Rambla busca construir una fuente y un mural sobre la mujer pintora en la plaza del Torreón

El Ayuntamiento de La Rambla quiere que la plaza del Torreón luzca de manera diferente a como lo hace actualmente. Para ello, busca construir una fuente y una mural que colocará en esta zona del municipio, pero, como paso previo, ha convocado un concurso de ideas del que saldrá la idea ganadora que más tarde se materializará, siempre y cuando cuente con el visto bueno de la Delegación de Cultura del consistorio.

Según ha publicado el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), la fuente deberá hacer aún más atractivo el lugar donde se situará, respetando los elementos arquitectónicos de valor como el torreón. El proyecto de diseño es libre y debe tener presente en su composición la importante tradición alfarera y patrimonio cerámico que posee el municipio.

Por otro lado, el diseño del mural también es libre y se instalará en la fachada frontal del edificio del museo de la cerámica. Deberá estar inspirado en motivos relacionados con la cultura de la cerámica rambleña, especialmente en la figura de la mujer pintora, ya que se pretende que sea una obra conmemorativa a ella. Las propuestas han de poder ejecutarse empleando materiales de obra tradiciones y deberá incorporar en gran medida elementos cerámicos.

Quienes deseen participar deberán ser tener 18 años o más y podrán hacerlo de manera individual o por equipos de un máximo de cinco integrantes. Además, los participantes pueden ser profesionales. Independientemente de su experiencia, los concursantes o los equipos podrán presentar como máximo dos propuestas, cada una original e inédita, no premiadas en ningún otro concurso.

Las propuestas participantes serán valoradas según la creatividad y la originalidad, el empleo de materiales tradicionales cerámicos, el resalto a la figura de la mujer pintora, la viabilidad de ejecución del diseño, las cuestiones de viabilidad económica de la propuesta y del visto bueno de Cultura, y la sostenibilidad y el mantenimiento.

El certamen prevé tres premios de 4.000, 1.500 y 500 euros, respectivamente, además de diplomas acreditativos. Este reconocimiento será el que también reciban las propuestas con mención de honor.

El plazo límite de entrega de las propuestas será el 1 de diciembre de 2023, a las 13:00. La fecha límite de la publicación del fallo del jurado será el 13 de diciembre y la publicación de las propuestas premiadas se realizarán en los meses próximos.

