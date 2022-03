Autorizan la construcción de otra fotovoltaica entre Montoro y Bujalance

La Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba ha sometido a información pública el proyecto que ha recibido para la construcción de una nueva planta solar fotovoltaica en la provincia de Córdoba. En este caso se trata de una instalación que se levantará entre los términos municipales de Montoro y Bujalance, y que tendrá una potencia pico de 38 megawatios, según consta en la información divulgada.

Esta nueva planta está promovida por la entidad Caletona Servicios y Gestiones, S.L., y ha decidido bautizar las instalaciones con el nombre de El Caballlo 1. Es decir, el proyecto tendrá más fases. Además, también se ha sometido a información pública la infraestructura eléctrica para la evacuación de la misma, que incluye líneas subterráneas de media tensión de interconexión de los Centros de Transformación de la planta fotovoltaica y una subestación elevadora.

La última autorización para la construcción de una gran fotovoltaica se produjo en enero de este año, para una obra prevista entre Córdoba y Guadalcázar que tendrá una potencia pico de 50 megawatios.

El gran año de la fotovoltaica en la provincia de Córdoba fue en 2021. Solo durante ese ejercicio se presentaron solicitudes en la provincia para quintuplicar la capacidad fotovoltaica actual de la zona, una de las que más ha desarrollado este tipo de energía renovable en los últimos años.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!