Almedinilla sigue sin agua potable más de una semana después de la tormenta que enfangó el manantial que le surte

Los vecinos de Almedinilla (Córdoba) siguen sin agua potable en sus casas más de una semana después de la tormenta que enfangó el manantial que surte al pueblo y varias aldeas.

El pasado 14 de septiembre, una fuerte tormenta cayó en la zona más alta del término municipal de Almedinilla y provocó una crecida de varios metros del río Caicena a su paso por la localidad que llenó de lodo el nacimiento del manantial Fuente Bajera del que se abastece el pueblo. Tanto el nacimiento del manantial como el sistema de bombeo quedaron inmersas en lodo y han provocado que alrededor de 1.300 vecinos se queden sin agua potable en el grifo.

Más de una semana después, este mismo viernes seguían las tareas en la zona y la situación estaba “prácticamente normalizada”, según explica a este periódico el secretario municipal, Antonio Bermúdez. Los vecinos ya cuentan con suministro de agua en sus casas, si bien aún no es apta para el consumo humano. Se espera que “mañana o pasado -este fin de semana-”, el agua que salga por los grifos en Almedinilla ya se pueda beber y usar para cocinar.

En estos días, han trabajado en el lugar bomberos del Consorcio Provincial y técnicos de Emproacsa, para limpiar de lodo el nacimiento del manantial y las bombas que recogen el agua desde allí para llevarlas al municipio y las aldeas. Asimismo, técnicos del Ayuntamiento de Almedinilla también continúan con las labores, hasta que se normalice el suministro.

Entretanto, se organizó el abastecimiento de agua potable a los vecinos de Almedinilla y sus aldeas con agua en camiones cisterna.

La tormenta de la pasada semana descargó en las aldeas Fuente Grande, Brácana y Venta Valero, en la parte más alta del término de Almedinilla, confluyendo todo el agua en el cauce del río Caicena. El río experimentó una fuerte crecida a su paso por el pueblo e inundó el nacimiento del manantial que surte a los vecinos de agua, quedando sumido en lodo.

Este manantial abastece tanto al pueblo de Almedinilla como a sus aldeas, por lo que todos los vecinos se han quedado desde entonces sin agua potable. El alcalde emitió en su día un bando explicando lo sucedido y la prohibición de consumir agua del grifo.

