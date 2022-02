Alcaracejos retoma su fiesta de la matanza

El Ayuntamiento de Alcaracejos ha organizado una nueva edición de la tradicional Fiesta de la Matanza después del parón obligado por la pandemia y retoma así una de las señas de identidad del calendario festivo de la localidad de Los Pedroches. El próximo 19 de febrero, en el entorno del Museo de la Matanza, se recreará el ritual ancestral que ha servido de sustento básico a las familias de los territorios rurales y se organizará un mercado de productos tradicionales. La ceremonia de sacrificio, descuartizado y aliñado del cerdo estará acompañada, durante toda la mañana, de distintas actividades organizadas por el Ayuntamiento y por colectivos de la localidad.

A las 9:30 comenzará una ruta guiada e interpretada por la dehesa en la que se encuentran los cerdos ibéricos en plena montanera. Durante este recorrido se mostrará el entorno típico de Los Pedroches, en el que conviven distintas cabañas ganaderas con algunas de las especies más emblemáticas del monte mediterráneo. A las 12:00 se celebrará un desayuno molinero en el Museo de la Matanza y las 12:30 se procederá al encendido de las candelas previo a los preparativos de la matanza. A partir de ahí comenzará la degustación y venta de productos del cerdo ibérico, que tendrá su culminación de la degustación de platos matanceros en los distintos bares y restaurantes de la localidad. Además, se celebrará la segunda edición de un concurso de aceitunas aliñadas al modo tradicional. Ello se suma a otro de los platos fuertes de la jornada, que será la organización de una exhibición de cocina tradicional de Los Pedroches a cargo de Carlos Fernández, cocinero de Karan Bistró.

La Fiesta de la Matanza de Alcaracejos tendrá un evidente matiz festivo y está prevista la actuación del Grupo de Danza Los Jarales y del Grupo Alcaria, que interpretarán bailes y jotas típicas de la comarca. Ya por la tarde, a partir de las 19:30 está prevista la actuación del grupo Gambayá. Todas las actividades se desarrollarán entre el Museo de la Matanza y la plaza de la Iglesia.

El alcalde de Alcaracejos, Jose Luis Cabrera, ha resaltado que la Fiesta de la Matanza es una de las que más tradición y seguimiento tiene de cuantas se organizan en la provincia y ha destacado que “hecho de que se pueda celebrar es una gran noticia porque es un encuentro centrado en nuestras señas de identidad y en nuestra referencia como pueblo y como comarca”. Cabrera ha invitado a participar en las distintas fases de la fiesta con responsabilidad y siendo conscientes de que “no estamos en un tiempo normal aunque sea necesario convocar este tipo de celebraciones como muestra de que la vida sigue”.

