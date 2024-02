Un alcalde del PP cesa a dos pedáneos por pedir mejoras sanitarias y les impide volver a presentarse

El alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia, ha revocado mediante un decreto el nombramiento de dos alcaldes pedáneos, a la vez que ha declarado la inelegibilidad de ambos por haber participado “en movimientos ciudadanos con planteamientos ideológicos incompatibles con la unidad de gobierno”. La esencia de esta decisión responde, a juicio del regidor, a una “falta de lealtad”, ya que los alcaldes de Zamoranos -Juan Antonio Almendros- y Las Lagunillas -Antonio Llamas- recogieron firmas en sus aldeas solicitando mejoras en la atención sanitaria que después entregaron, el pasado mes de enero, a la delegada de Salud en Córdoba, María Jesús Botella, en una reunión.

En dicho encuentro, tal y como ha podido conocer Cordópolis, también se dieron cita la alcaldesa de Fuente Tójar, Mari Fe Muñoz, y el de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Castil de Campos, Justo Antonio Muñoz. Los cuatro regidores transmitieron a Botella sus preocupaciones por la asistencia sanitaria en estas zonas de la provincia de Córdoba y les entregaron un millar de firmas en señal de apoyo a la iniciativa. Cabe recordar que en el pasado mes de octubre, Valdivia aprobó el nuevo reglamento regulador de los alcaldes pedáneos de Priego estabaleciendo un nuevo modo de elección: consecución del 10% de avales de los censados en la aldea y no haber participado en plataformas, juntas, agrupaciones, asociaciones, movimientos ciudadanos o entidades similares cuyo objeto o fin no sea, justificadamente, compatible con la ideología pública, planteamientos políticos o programa del gobierno del alcalde de Priego.

En base a este reglamento, Valdivia considera que tanto Almendros como Llamas han “incumplido las obligaciones contenidas en el artículo tres”, ya que ni él ni el concejal delegado de aldeas sabían que se habían recogido firmas. Además, el regidor les afea que se hayan “atribuido la competencia de representación de los vecinos, produciéndose una evidente actuación desleal con respecto” a Valdivia.

Antes de que el alcalde firmara el decreto de revocación, dio audiencia tanto a Almentros como a Llamas, que catalogaron el trámite como “injusto y basado en motivaciones espurias”. Además, hicieron referencia a la “imposibilidad de reunión con el alcalde para plantear las cuestiones que preocupan a los vecinos, así como falta de interés de Valdivia”, afirmación que el regidor de Priego rechazó asegurando que “siempre ha intentado acudir a cuantos requerimientos de los vecinos se le efectúan”. En declaraciones a este periódico, Llamas ha mantenido que Valdivia es “conocedor de las carencias que hay en la aldea y está haciendo oídos sordos”, por lo que este decreto es “toda una cacicada”. Por otro lado, Almendros denuncia que “nunca antes” había pasado algo como esto, “ya que cuando estaba María Luisa Ceballos [la anterior regidora del municipio]”, este pedáneo en cuestión se reunía “con Diputación o con delegados provinciales y, después, le informaba de la reunión y de cómo había ido. Nunca ha habido ningún problema”.

Por otro lado, los pedáneos habrían incumplido el artículo cinco del reglamento, relativo a las causas de inelegibilidad, ya que fueron “los impulsores y, por tanto, participantes del movimiento ciudadano de recogida de firmas para demandas sanitarias en sus aldeas olvidando al resto del municipio”. Cabe señalar que estos mismos alcaldes fueron los que iniciaron otra recogida de firmas en octubre de 2023 cuando Valdivia anunció la intención de su equipo de gobierno de cambiar la elección de los pedáneos.

Cuando el Ayuntamiento de Priego abrió el plazo para presentar los avales para ser pedáneos, Almendros y Llamas registraron los suyos, pero esta revocación echó al traste sus posibles designaciones. No obstante, han presentado un recurso ante el Juzgado de Priego solicitando la suspensión cautelar de la elección de todos los pedáneos o, en su defecto, la de estas aldeas en cuestión.

Una vez finalizado el plazo para optar a ser pedáneos, en 11 aldeas se presentaron una única candidatura, cumpliendo todas los requisitos exigidos. En siete de estas aldeas continúa el pedáneo que regía en el anterior mandato: Eduardo Gutiérrez García (Azores-Las Angosturas-La Vega), Antonia Ramírez Serrano (La Concepción), Lourdes Barea Yébenes (Las Navas), Lidia Salazar Toro (Las Paredejas), José Pérez Gómez (La Poyata), Araceli Sánchez Sánchez (El Salado) y Santiago Sánchez Trillo (Zagrilla).

Los nuevos pedáneos que llegan y que no han tenido que someterse a una votación al haber solo una candidatura son Manuel Gil Cano (El Castellar), Rafael Sánchez Nieto (El Esparragal), María del Carmen Martín Montes (Las Lagunillas) y Estefanía Jiménez Arjona (El Poleo).

Sin embargo, en seis aldeas, sus vecinos acudieron a votar, ya que hubo dos o tres solicitudes. Solo el candidato de Las Higueras, Manuel Sánchez Padilla, repite en el cargo tras ganar estos comicios, siendo los nuevos los siguientes: Antonio Barea Mérida (El Cañuelo), Vicente Ruiz Ruano Luque (Genilla), Inmaculada Corpas Cobo (Navasequilla), Manuel Mateo Ábalos (El Tarajal) y María de los Ángeles Rodríguez Caballero (Los Villares).

Las tres aldeas que por ahora no tienen pedános son Zamoranos, Campo Nubes y El Solvito.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!