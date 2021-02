El profesor y promotor del vídeo viral sobre Pablo Motos y el andaluz: “Nuestro caballo de batalla es eliminar prejuicios”

De la manera más inocente y lúdica, Sofía (4º de Primaria) y Adrián (3º de Primaria), los menores que protagonizan el vídeo sobre su crítica (constructriva) a Pablo Motos por su ridiculización del andaluz, han entrado en la casa y en las conciencias de miles de personas. Durante diez minutos que se han hecho virales, los pequeños hacen un alegato acérrimo en defensa del andaluz a la vez que dejan en evidencia las palabras emitidas por el presentador de El Hormiguero y dirigidas al humorista Manuel Sarria y a su homónimo en Pasapalabra, Roberto Leal.

Un cole público de Montoro responde en un vídeo a Pablo Motos por ridiculizar el acento andaluz

El vídeo fue difundido a través del canal de Youtube de Radio School Solano TV, un proyecto del colegio que engloba, a su vez, la iniciativa Brigada Policial Ortográfica. Estos divertidos cortos -que tuvieron una mención especial el pasado mes de octubre en los Premios Andaluces El Audiovisual en la Escuela, organizados por el Consejo Audiovisual de Andalucía- presentan las faltas ortográficas que se producen en medios de comunicación andaluces. Una patrulla de alumnos-policías es la encarga de detectarlos. Tres años después de su puesta en marcha, su promotor -Rafael Madueño- explica a CORDÓPOLIS qué hay detrás de este trabajo que ha roto fronteras.

"Hace cinco cursos que llegué al colegio San Francisco Solano de Montoro y, como todos los maestros, me he movido por muchos sitios de Andalucía; por pueblos donde seseaban y por otros donde ceceaban, pero nunca antes había tenido niños que, al llegar, me dijeran que hablaban mal". Esta afirmación de los alumnos de Sexto de Primaria, "que tenían muy asumida", caló realmente en este profesor, quien promovió un proyecto para desterrar unos estereotipos que ya han calado en los menores.

Así, Madueño creó Radio School Solano TV de manera muy artesanal: rescatando unos micrófonos que ya tenía el cole y comprando una mesa de mezclas. La apuesta decidida del centro por este iniciativa ha permitido, con el tiempo, la adquisición de un mejor equipo. Desde un primer momento, Radio School Solano TV ha estado abierta a todos los alumnos, aunque no todos son los que rompen con su vergüenza y se animan a participar. Una de las pioneras fue la hermana de Adrián, el protagonista del vídeo. Ahora, él ha cogido el testigo y, a su lado, su mejor amiga, Sofía. "Ellos han retomado lo que ya estaba sembrado".

"Nuestro caballo de batalla es eliminar los prejuicios porque no hablamos mal. Creo que lo estamos consiguiendo porque, de verdad, tenemos alumnos timoratos de hablar en público. Intentamos eliminar esos miedos y esos prejuicios infundados totalmente", afirma este maestro, que asegura sentirse "agredido" cuando los alumnos aceptan tristemente y reproducen un discurso despectivo hacia su propio acento.

Aunque este vídeo sobre las palabras de Motos ha sido el primero de su cuenta en hacerse viral, los alumnos realizaron otro anteriormente y dirigido a la periodista Pilar García de la Granja tras decir en Twitter que "a los andaluces no se nos entendía". Los niños le acabaron respondiendo y, como buenos investigadores busca-faltas de ortografía, acudieron a su perfil en Twitter y vieron cómo había cometido errores...en su apellido. "Al tiempo, lo corrigió".

El trabajo y la involucración de las familias en este proyecto está siendo excepcional, agradece Madueño. En este último trabajo, mientras que él se encargó del guión, la madre de Adrián decidió confeccionar los trajes de hormigas mientras que la mamá de Sofía ha sido la editora y productora de un vídeo que está dando la vuelta por toda España.