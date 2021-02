El PP de Jaén pide en el Congreso el informe completo del Plan Colce y conocer el proceso de selección de la base logística

El PP de Jaén ha solicitado en el Congreso el "informe completo" del Plan de Concentración de Órganos Logísticos Centrales del Ejército, conocido como Colce, así como conocer el proceso de selección, en el que la capital jiennense fue descartada para acoger una de las bases logísticas del Ejército de Tierra.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente provincial, Juan Diego Requena, tras la elección de Córdoba para albergar esta infraestructura, a la que Jaén optaba con una propuesta "transversal", con el respaldo de todas las fuerzas políticas e instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta o el Parlamento andaluz, y "aparentemente bien posicionada, con aval técnico, social y político".

Por ello, el también diputado nacional ha registrado una petición para obtener un informe completo del Ministerio de Defensa, así como varias preguntas para conocer cuántas candidaturas y qué ciudades se presentaron, las fechas de registro y entrada, los procedimientos de selección que se han seguido, los criterios evaluados y las razones para desestimar la candidatura de Jaén.

"En definitiva, queremos destapar los expedientes y conocer si se han seguido criterios meramente objetivos o si, por el contrario, han pesado intereses personales ocultos", ha afirmado Requena, quien ha aludido a una "decisión arbitraria" y a las "declaraciones de la cordobesa (y vicepresidenta primera del Gobierno) Carmen Calvo".

Junto a ello, ha anunciado que presentarán una declaración institucional en los ayuntamientos "en defensa de la candidatura de Jaén" y pedir "marcha atrás" en la decisión, si no se ha tomado con criterios técnicos objetivos". Igualmente, ha avanzando que el PP estará presente en la manifestación con vehículos prevista el próximo día 14.

Al hilo, ha dicho esperar el apoyo y la presencia también del PSOE, al que ha indicado que "es momento de levantar la voz", pedir explicaciones y de reclamar "que no se tome el pelo" al territorio jiennense, cuyos malos indicadores socioeconómicos, con una de las tasas de paro más elevadas del país ha puesto de manifiesto.

"Jaén necesitaba una acción de gobierno concisa, una apuesta clara que diferenciase a la provincia", pero desafortunadamente no ha sido así. Sánchez vuelve a situar a la provincia en una situación de precariedad absoluta que se agrava con la mediocridad en la que ha colocado el mercado laboral español", ha lamentado.

"Saber la verdad"

Además y a preguntas de los periodistas sobre si estas iniciativas podrían molestar a otros compañeros del PP, ha subrayado que el objetivo es "saber la verdad". "Creo que saber la verdad no le molesta a nadie. Queremos ser el reflejo de lo que pide la sociedad y estamos detrás de sus anhelos", ha dicho, no sin confiar en que "no se moqueen porque es lícito" pedir la información y querer "lo mejor para nuestra provincia".

Igualmente, ha sido cuestionado sobre el apoyo del PP andaluz y la Junta a la candidatura de Córdoba cuando ya se había trasladado a la de Jaén y existía, incluso, una PNL unánime en el Parlamento andaluz. "Lo que es cierto es que el apoyo del Parlamento andaluz ha sido a la candidatura de Jaén y lo que el Partido Popular, como no puede de ser de otra manera, es que cuando varias provincias compiten para el mismo proyecto tienes... todo es Andalucía", ha declarado.

Ha agregado que "la Junta no hizo un apoyo tácito o expreso a la candidatura de Córdoba" y, "simplemente, dijo que le parecía bien y que respaldaba que el Ayuntamiento de Córdoba presentase su candidatura". "La Junta prestaba su ayuda con un compromiso claro para que el Colce viniese a Andalucía y a Jaén. Pero la decisión arbitraria no viene de la Junta, que no tenía nada que mediar, viene del Gobierno de España y esto es una cuestión que está clara", ha concluido.