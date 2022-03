Urbanismo vende un solar en el O-7 para construir viviendas libres y renuncia a la VPO

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a la venta un solar para la construcción de un máximo de 42 viviendas plurifamiliares en el Plan Parcial O-7, la gran zona de expansión inmobiliaria en Poniente. Este solar es actualmente de propiedad municipal. Urbanismo, en un informe, señala que no está previsto construir viviendas de protección oficial en la parcela, por lo que desbloquea que se venda a un promotor privado.

De hecho, la Gerencia saca a la venta esta parcela, el solar 11-B de 1.180 metros cuadrados, porque ha recibido la oferta de una promotora: Bucéfalo Gestión S. L. Al tratarse de un bien público, el Ayuntamiento no puede venderlo directamente, sino que tiene que licitar un concurso para poder enajenarlo.

La parcela era propiedad de Procórdoba, la empresa municipal de suelo propiedad del Ayuntamiento que fue disuelta hace unos ocho años. Procórdoba dirigía los desarrollos urbanísticos de la ciudad y a cambio recibía compensaciones. Entre ellas, había una reserva de suelo que en muchos casos se decidió para viviendas de protección oficial. Uno de los mejores ejemplos es el Vial Norte. En primera línea, Procórdoba recibió parcelas que a su vez cedió a Vimcorsa para construir VPO en una de las zonas más caras de la ciudad.

Urbanismo ha puesto precio a esta enajenación de suelo: 2,13 millones de euros. En la licitación, se optará por el mejor postor. Además, le pone tareas: tendrá seis meses para solicitar licencia de obras y un máximo de 18 meses para la construcción de las viviendas.

En su informe, la Gerencia justifica que el solar no se dedique a viviendas de protección oficial: así, describe que la parcela no se halla "destinada por el planeamiento a la realización de vivienda protegida, según se recoge en el informe del Arquitecto de la Oficina de Patrimonio, por lo que se justifica el destino de la parcela en las determinaciones urbanísticas de aplicación al suelo, al estar calificado por el planeamiento como Residencial Plurifamiliar Libre. De otro lado, la opción de enajenación para la edificación de vivienda de renta libre redundará en una mejor gestión del Patrimonio Municipal del Suelo, ya que al tener una repercusión económica superior a la de la vivienda protegida, se obtendrá mayor ingreso por su venta, que se destinará, como no puede ser de otro modo, al cumplimiento de los fines previstos en el art. 75.2 LOUA, optimizando los recursos municipales mediante la obtención de financiación para la ejecución de las inversiones/actuaciones municipales".