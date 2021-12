La Universidad construirá un nuevo centro docente en el Plan Renfe

El rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos y el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes Lopera, han suscrito las escrituras de concesión de un derecho de superficie directo y gratuito a la UCO de una parcela sita en el Plan Parcial RENFE. El destino de la misma será la construcción de un edificio destinado a centro docente.

El nuevo inmueble albergará la ampliación de la Facultad de Ciencias del Trabajo, así como pondrá nuevos espacios a disposición de otros Centros y titulaciones, tanto de grado como de máster, que necesitan nuevos espacios.

La parcela otorgada, con una superficie de 1.499 metros cuadrados, está situada al lado del edificio Vial Norte, sede actual de Fundecor, UCOidiomas y DEVA, y está valorada en 1.027.575,23 euros. La Universidad de Córdoba licitará en breve el contrato para la redacción del proyecto de construcción del edificio, para que, una vez obtenida la licencia urbanística, puedan comenzar las obras.

La Universidad de Córdoba dispone de un plazo de cinco años para edificar en el solar concedido desde el otorgamiento de la escritura.

