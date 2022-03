Solo un tercio de los veladores autorizados el año pasado han sido renovados hasta ahora

A 24 de marzo, solo un tercio de los veladores autorizados el año pasado han renovado su licencia. Esos son los datos que se desprenden de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, que la pasada semana actualizó el listado, con planos incluidos, de todos los establecimientos de la ciudad que sí que disponen de permiso para instalar sus mesas y sillas. Este plano es uno de los compromisos alcanzado en una mesa conjunta entre los hosteleros, los vecinos y la propia Gerencia, para que en todo momento se sepa qué está autorizado y qué no está permitido.

En 2021 se llegaron a autorizar veladores en un total de 385 establecimientos hosteleros de la ciudad de Córdoba. El Consejo del Movimiento Ciudadano y la federación de asociaciones de vecinos calcularon que en la ciudad habría unos 800 establecimientos que instalaban veladores, por lo que solicitaron a la Gerencia que aplicase la normativa, sancionase y retirase lo que no tuviese permiso.

Justo cuando ha comenzado la primavera en Córdoba, Urbanismo ha prorrogado la licencia o autorizado los permisos para la instalación de 113 veladores durante el 2022, según consta en el listado, que es público y que ha sido consultado por este periódico. Es probable que en las próximas semanas se sumen nuevos establecimientos, aunque el plazo de la Gerencia para solicitar la renovación de permisos expiró el pasado 28 de febrero, según la ordenanza municipal que publicó el Ayuntamiento de Córdoba en octubre del año pasado.

Es decir, algo menos de un tercio de los locales que disponían de permiso para instalar veladores en 2021 han obtenido la renovación. En algunos casos, los locales han cambiado de nombre o propietario, por lo que consta como una nueva solicitud. En otra, directamente se trata de nuevos establecimientos. Pero en la mayoría de los casos se trata de renovaciones de permisos.

La situación arroja situaciones extrañas. Es el caso de la plaza de la Corredera. A fecha de 24 de marzo no consta autorización para ningún establecimiento. En la Ribera, solo hay uno con permiso, El Equilibrista en Ronda de Isasa. El resto de locales, según el listado divulgado, carecerían de permiso. Fuentes de Urbanismo sostienen que en la mayoría de los casos se sigue adelante con los trámites de autorización.

Con el estallido de la pandemia, la restricción de movimientos y especialmente el control de aforos en interiores, en el año 2020 se relajaron las normas para la instalación de veladores en toda la ciudad. Urbanismo pactó con los hosteleros permisos provisionales e incluso un aumento de las mesas que se sacaban a la calle. En 2021, de hecho, se produjo una especie de prórroga automática en la solicitud de veladores de años anteriores. Pero ya en otoño se planteó la posibilidad de volver a ordenar una situación que siempre ha sido conflictiva, y en la que hay que plantear la convivencia entre los vecinos, los clientes y los propios hosteleros.

